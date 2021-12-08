Arriva a stretto giro la controreplica del direttivo dell’associazione alle parole dell'ingegnere che ha rivendicato la paternità del progetto in questione

«Prendiamo felicemente atto che le proposte dell’associazione “Progetto Valentia” consentano di valorizzare progetti ed animare confronti e dibattiti, che si spera non travalichino mai i limiti del politically correct. L’associazione, ad onore del vero, non persegue finalità di lucro (come espressamente prevedono statuto ed atto costitutivo, consultabili presso l’Agenzia delle Entrate), ma assume come obiettivo fondante quello di promuovere la fusione degli enti locali del Vibonese per la costituzione di Ambiti ottimali di sviluppo delle nostre realtà territoriali (la città di Valentia). La nascita di un nuovo ente locale da 80.000 residenti (come si auspica che avvenga in tempi rapidi a ciò sollecitando la sensibilità degli amministratori dei 14 Comuni coinvolti) potrà divenire un importante contenitore di progetti (anche finanziabili con il Piano nazionale di rinascita e resilienza). Tra questi progetti (inteso come nostra idea) vi è quello del collegamento – mediante funivia – tra le due più importanti frazioni della città di Vibo Valentia, Vibo-centro e Vibo Marina (con benefici anche per i residenti nell’attuale comune di Pizzo).



Questo l’incipit della controreplica che il direttivo dell’associazione “Progetto Valentia” fa all’ingegnere Ottaviano Ferrieri, che ha rivendicato la paternità del progetto in questione, accusando il sodalizio del capoluogo di avere operato un «saccheggio» delle sue idee e che questa iniziativa, rappresenta «una palese violazione di diritto d’autore e usurpazione di idee professionali e di opere di ingegno». [Continua in basso]

Le idee non hanno copyright

Parole respinte con determinazione dal direttivo dell’associazione che intanto «intende tranquillizzare il Ferrieri che le idee (allo stato dell’arte giuridica) non sono suscettibili di tutela del copyright. Sarebbe come voler tutelare il proposito della fusione tra i Comuni, che noi promuoviamo, e citare in giudizio chi lo condivide. È chiaramente suscettibile di tutela il “progetto” inteso come elaborato tecnico. Ci risulta, peraltro, – ricordano dal sodalizio – che sin dagli anni ‘70, allorché importanti imprenditori del settore alberghiero-turistico decisero di investire in loco, proposero agli amministratori l’idea di cui parliamo con giubilo, che però non venne tradotta in alcunché (il riferimento è alla famiglia Mancini ed alle strutture 501 Hotel e Lido degli Aranci). Abbiamo, inoltre, rinvenuto documentazione da cui risulta (11 maggio 2010) che l’allora presidente della Provincia chiese al sindaco di Vibo Valentia di inserire l’opera nella “programmazione comunale”».

Disponibilità a un confronto

Sembrerebbe, pertanto, sottolineano sempre i vertici del sodalizio, «che qualcun altro prima di noi e di altri abbia avuto “l’idea” di attivare un collegamento “funicolare” tra Vibo-centro e le frazioni costiere». In un clima di «esacerbazione perenne degli animi ed in un territorio martoriato dalle difficoltà (economiche, sociali, demografiche)», l’associazione “Progetto Valentia”, intende, con tono sommesso, fare propri gli insegnamenti di Papa Francesco che ha affermato: “Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme”. È questo il senso che dovrebbe animare tutti i residenti di questa comunità vibonese: individuare degli obiettivi (al di là delle paternità), tradurli in progetti esecutivi e possibilmente perseguirli. Siamo sempre disponibili a confrontarci con l’ingegnere Ferrieri, di cui apprezziamo l’idea, ma di cui – chiude il direttivo – ignoriamo il progetto».

