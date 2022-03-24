Quest’anno riconoscimenti a 267 studenti provenienti da 42 province italiane che si sono distinti nell’anno scolastico 2019-2020. Consegnate borse di studio

Si è svolta ieri pomeriggio al Bper Banca Forum Monzani di Modena la cerimonia di consegna delle borse di studio Fondazione 150° di Bper Banca. Quest’anno sono stati premiati 267 studenti provenienti da 42 province italiane che si sono distinti nell’anno scolastico 2019-2020: 85 di loro hanno ricevuto un assegno da 700 euro, altri 182 un assegno da 500 euro. Un folto gruppo di premiati ha partecipato di persona all’evento che è stato anche trasmesso in streaming. Tra i vincitori anche Ilenia Suppa, di San Costantino Calabro, che si è aggiudicata un assegno di 700 euro. [Continua in basso]

Molte le personalità presenti

Per Bper Banca sono intervenute varie figure, tra cui Flavia Mazzarella (presidente), Giuseppe Corni (Chief human resources officer), nonché Pasquale Liccardo (presidente del Tribunale di Modena), Carlo Adolfo Porro (magnifico rettore dell’Università di Modena e Reggio Emilia), Grazia Baracchi (assessore all’Istruzione del Comune di Modena) ed infine Enrico Gasparini (tenente colonnello dell’Accademia Militare di Modena). Il Premio, che quest’anno è giunto alla 55esima edizione, è stato istituito nel 1967 in occasione del centenario della Banca Popolare dell’Emilia Romagna, fondata esattamente cento anni prima con la denominazione di Banca Popolare di Modena. L’iniziativa è una testimonianza dell’attenzione che l’Istituto riserva ai territori, con particolare riguardo al mondo della scuola e della cultura giovanile.

«Necessario dare alle nuove generazioni nuove opportunità»

Durante l’evento la presidenteFlaviaMazzarella ha spiegato che «le studentesse e gli studenti che hanno scelto di puntare sulla cultura vanno premiati. Con queste borse di studio Bper Banca vuole ringraziarli per l’impegno e le capacità che hanno dimostrato. L’istituto porta avanti da tempo numerosi progetti per valorizzare il talento giovanile: iniziative didattiche con Accademie, Università e scuole, oltre a premi per gli studenti più meritevoli. Il nostro sostegno è in linea con la proclamazione del 2022 come ‘Anno Europeo dei Giovani’. Una scelta che presuppone un impegno preciso nei confronti delle nuove generazioni, per dare loro più opportunità in termini di istruzione, partecipazione, formazione e lavoro». Giuseppe Corni, Chief Human Resources Officer di Bper Banca, dal canto suo, ha dichiarato che «in futuro sarà necessario disporre di sempre maggiori competenze e conoscenze specialistiche. Il mondo del lavoro sta cambiando rapidamente e con esso le aspettative verso i nuovi professionisti, ma è certo che verrà sempre riconosciuta la capacità di evolvere. Per farlo c’è bisogno di impegno, curiosità e intraprendenza. Siamo orgogliosi di premiare gli studenti che si sono distinti nel loro percorso scolastico: saranno loro la classe dirigente di domani e siamo sicuri che lavoreranno nel miglior modo possibile per il benessere del Paese».