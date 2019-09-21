Sta riscuotendo non pochi consensi il video pubblicato sulle pagine social dell’Arma dei Carabinieri con al centro la città di Pizzo. Un filmato che testimonia l’impegno nel comprensorio e al contempo, come specificato nel post, mostra i punti di forza dei militari operanti ovvero «la capillarità sul territorio e nel tessuto sociale, storico e tradizionale». Caratteristiche che si riscontrano anche a Pizzo, cittadina vibonese dove ha sede una Stazione dei Carabinieri. Attraverso le immagini e le spettacolari riprese dall’alto, il video valorizza direttamente l’intera cittadina costiera. Dal centro storico, al suggestivo castello Murat, passando per le viuzze contorte e i colori del mare. Aspetti che non sono passati inosservati agli utenti social (specie, evidentemente, a quelli napitini)  che, nel ringraziare per il quotidiano lavoro messo in campo dagli uomini e dalle donne in divisa – non a caso emerge la figura femminile – hanno apprezzato gli aspetti storico-naturalistici valorizzati nella presentazione. I riscontri ottenuti, inoltre, attestano la crescente fiducia dei cittadini nei confronti di istituzioni e nelle “uniformi”, più in generale. Una presenta che, evidentemente, nella cittadina napitina, viene avvertita come costante e familiare.

«A bordo dell’Augusta-Bell HH412, i Carabinieri dell’8° Nucleo Elicotteri di Vibo Valentia sorvolano e sorvegliano Pizzo e il suo castello, la cui storia è legata alla morte di Gioacchino Murat, re di Napoli, che in questa terra cercava la vittoria per la riconquista del suo regno e invece trovò la morte», si legge nel post che accompagna il filmato. «Sotto i bastioni di queste mura – aggiungono –  i militari della Stazione di Pizzo, con spirito di sacrificio e abnegazione hanno difeso per tutta l’estate i baluardi della legalità e della sicurezza a favore della cittadinanza e dei numerosi turisti presenti in una delle città più belle d’Italia, tra le capitali del turismo calabrese».

G. D’A.

width="560" height="315" frameborder="0" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allowfullscreen="">