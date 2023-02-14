L'esibizione è avvenuta in occasione del centenario della Banda Nazionale dell'Aeronautica Militare Italiana di cui fa parte il 37enne

National Air Force band perform on stage at the Ariston theatre during the 73rd Sanremo Italian Song Festival, in Sanremo, Italy, 11 February 2023. The music festival will run from 07 to 11 February 2023. ANSA/ETTORE FERRARI

C’era anche un pizzico di orgoglio vibonese qualche sera fa a Sanremo.

In prima fila nella prestigiosa Banda Nazionale dell’Aeronautica Militare Italiana a eseguire il glorioso Inno di Mameli anche il clarinetto Francesco Bertuccio, 37 anni, di Vibo Valentia, maresciallo di prima classe,

approdato a Roma qualche anno fa dopo aver vinto il concorso nazionale per Clarinetto al Ministero della Difesa. Francesco ha avuto il privilegio di godere degli effetti di un primo piano video alle spalle del Capo di Stato

Maggiore, Generale di squadra aerea Luca Girotti e del direttore artistico della massima kermesse della canzone italiana, Amadeus. L’esibizione è avvenuta in occasione della ricorrenza del centenario della Banda Nazionale dell’Aeronautica Militare Italiana. [Continua in basso]

“Sono molto soddisfatto della mia professione e ringrazio i miei genitori, papà Giuseppe e mamma Assunta che mi hanno permesso di portare a compimento un mio sogno – ha fatto sapere Francesco Bertuccio – e non nascondo che Sanremo è stata una straordinaria esperienza. Adesso abbiamo un calendario di eventi molto impegnativo. Il mio cuore resta a Vibo Valentia”. Francesco Bertuccio ha iniziato gli studi di clarinetto con il maestro Gaetano Borganzone alla scuola di Borgia, in provincia di Catanzaro per poi proseguirli a Modena dove ha effettuato il biennio di studio sotto la guida del maestro Corrado Giuffredi. Intensa la sua attività professionale caratterizzata dall’ insegnamento di musica presso le scuole di 1° grado e dalla collaborazione con alcune orchestre, tra le quali l’Osi, l’Orchestra della Svizzera Italiana, oltre che con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma.