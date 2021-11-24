Il generale Pietro Salsano ha premiato i militari protagonisti della cattura di un latitante e ricevuto la targa di prima squadra alle competiziondi di tiro

Il generale Pietro Salsano, comandante della Legione Carabinieri Calabria, ha fatto visita ai cacciatori ed ai cinofili dello Squadrone eliportato di Vibo Valentia. Nel corso della visita ha premiato i militari protagonisti della cattura di un latitante. [Continua in basso]

Gli encomi ai militari

In particolare, gli encomi sono stati consegnati al comandante e ai carabinieri del Nucleo investigativo, a quelli della Sezione operativa della Compagnia di Serra San Bruno e al comandante dello Squadrone eliportato ed ai suoi cacciatori. «Un lavoro di squadra di grande spessore e valore sinergico – ha sottolineato il generale – tra Squadrone eliportato e carabinieri del Comando provinciale di Vibo Valentia, uniti dalla stessa causa: la lotta alla criminalità organizzata».

Calabria primo team nella competizione

Al termine della cerimonia, il vice comandante della Legione, colonnello Francesco Iacono, ha presentato al generale Salsano – il maresciallo Gaudioso, del Comando provinciale di Reggio Calabria e Poli Cappelli, dei cacciatori, che hanno consegnato al generale la coppa di primo team classificatosi come Legione Carabinieri Calabria a livello nazionale nella gara “combinata pistola-carabina” disputatasi a Roma il mese scorso, presso la Scuola carabinieri di perfezionamento al tiro in occasione del 50° anniversario dalla sua fondazione.