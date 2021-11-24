Il generale Pietro Salsano, comandante della Legione Carabinieri Calabria, ha fatto visita ai cacciatori ed ai cinofili dello Squadrone eliportato di Vibo Valentia. Nel corso della visita ha premiato i militari protagonisti della cattura di un latitante. [Continua in basso]

Gli encomi ai militari

In particolare, gli encomi sono stati consegnati al comandante e ai carabinieri del Nucleo investigativo, a quelli della Sezione operativa della Compagnia di Serra San Bruno e al comandante dello Squadrone eliportato ed ai suoi cacciatori. «Un lavoro di squadra di grande spessore e valore sinergico – ha sottolineato il generale – tra Squadrone eliportato e carabinieri del Comando provinciale di Vibo Valentia, uniti dalla stessa causa: la lotta alla criminalità organizzata».  

Calabria primo team nella competizione

Al termine della cerimonia, il vice comandante della Legione, colonnello Francesco Iacono, ha presentato al generale Salsano – il maresciallo Gaudioso, del Comando provinciale di Reggio Calabria e  Poli Cappelli, dei cacciatori, che hanno consegnato al generale la coppa di primo team classificatosi come Legione Carabinieri Calabria a livello nazionale nella gara “combinata pistola-carabina” disputatasi a Roma il mese scorso, presso la Scuola carabinieri di perfezionamento al tiro in occasione del 50° anniversario dalla sua fondazione.