Si è concluso con una visita al Comune di Jonadi il progetto didattico “Il Comune di Jonadi in numeri”, che ha coinvolto la classe quinta della scuola primaria di Nao in un percorso dedicato a matematica, cittadinanza attiva e conoscenza del territorio.

Gli alunni, accompagnati dagli insegnanti Emilio Signoretta, Caterina La Bella e Irene Fiorillo, con il supporto del team docente e sotto la guida della dirigente scolastica Luisa Vitale, hanno approfondito temi legati al calcolo, alla statistica, alla compravendita, alle percentuali e ai primi concetti di matematica finanziaria. Particolare attenzione è stata riservata anche alla rappresentazione grafica dei dati attraverso istogrammi, ideogrammi e aerogrammi.

Nel percorso sono state inserite anche attività di coding e pensiero computazionale, finalizzate a sviluppare creatività, capacità organizzative e gestione dell’errore come occasione di crescita.

Momento centrale dell’iniziativa è stata la visita dell’8 maggio negli uffici comunali, dove gli studenti sono stati accolti dal responsabile dell’Ufficio Anagrafe, Fabio Zappia, che ha illustrato il funzionamento della macchina amministrativa. I ragazzi hanno osservato da vicino le attività degli uffici, dalla protocollazione della posta all’emissione della carta d’identità elettronica, fino al lavoro dell’Ufficio Tributi spiegato dal dottor Franco Bertuccio e dalla sua équipe.

Gli alunni hanno inoltre incontrato la segretaria comunale Adriana Avventura e il comandante della Polizia municipale Fortunato Contartese, approfondendo il ruolo delle istituzioni e dei servizi pubblici.

Particolarmente significativa l’esperienza vissuta all’Anagrafe, dove gli studenti hanno confrontato i moderni atti digitali con gli antichi registri cartacei compilati a mano, comprendendo l’evoluzione dei sistemi amministrativi. Durante la consultazione dei registri storici è stato rinvenuto casualmente anche l’atto di nascita dell’insegnante Emilio Signoretta, episodio che ha suscitato curiosità ed emozione nell’intera classe. Successivamente ogni alunno ha potuto visualizzare il proprio atto di nascita in formato digitale.

Grazie ai dati forniti dagli uffici comunali, i ragazzi hanno analizzato la popolazione di Jonadi suddivisa per fasce d’età, soffermandosi anche sulla presenza di cittadini centenari e sull’evoluzione demografica del territorio. Dall’analisi è emersa la crescita registrata dal Comune negli ultimi anni e il legame tra sviluppo urbanistico e incremento delle attività commerciali presenti sul territorio.

La giornata si è conclusa nella sala consiliare insieme al sindaco Fabio Signoretta, dove gli studenti hanno simulato una seduta del Consiglio comunale assumendo simbolicamente i diversi ruoli istituzionali. Al termine della visita il Comune ha consegnato ai ragazzi un gadget ricordo della giornata.

Rientrati a scuola, gli alunni hanno catalogato e trasformato i dati raccolti in grafici e rappresentazioni statistiche attraverso strumenti digitali e applicazioni supportate anche dall’intelligenza artificiale. Il lavoro finale sarà esposto nell’atrio della scuola primaria di Nao e nei locali del Comune di Jonadi come testimonianza di un progetto che ha unito scuola, territorio e cittadinanza attiva.