Accompagnati da due docenti e dalla dirigente scolastica del Polo tecnologico, Cristian Arena, Gregorio Curello e Gabriele Lacquaniti sono stati i protagonisti della cerimonia che si è tenuta nella sala consiliare di Palazzo Luigi Razza

Questa mattina, nella sala consiliare del Comune di Vibo Valentia, si è svolta la cerimonia di premiazione con cui l’amministrazione comunale ha voluto rendere omaggio agli studenti Cristian Arena, Gregorio Curello e Gabriele Lacquaniti, che con il progetto “Think, Move, Control” hanno conquistato il 1° Premio alla 45th Beijing Youth Science Creation Competition, che si è tenuta a Pechino tra il 25 e il 29 marzo scorsi.

I tre studenti e i due docenti, Onorato Passarelli e Filippo Luciano, sono stati accompagnati dalla dirigente scolastica Maria Grazia Gramendola, guida dell’Istituto di Istruzione Superiore ITG-ITI-ITE, che ha sostenuto il progetto sin dalle sue prime fasi.

Alla cerimonia hanno preso parte, per il Comune di Vibo Valentia: la vicesindaca Loredana Pilegi, gli assessori Stefano Soriano e Luisa Santoro, il presidente del Consiglio comunale Antonio Iannello, la presidente della commissione Cultura Marcella Mellea e numerosi consiglieri comunali, che con la loro presenza, e con la consegna di una targa alla scuola e di una pergamena a ciascuno dei ragazzi, hanno voluto testimoniare l’orgoglio dell’intera città.

Un momento corale, che ha unito istituzioni e scuola in un clima di sincera emozione e riconoscenza. Il progetto “Think, Move, Control” - premiato a Pechino tra decine di proposte provenienti da tutto il mondo - rappresenta un esempio concreto di innovazione, creatività e competenza tecnica, frutto di un lavoro di squadra che valorizza il ruolo della scuola come motore di crescita e di opportunità.