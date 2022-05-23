Il presidente Vitaliano Papillo sottolinea l’importanza dell’iniziativa che mira «a tutelare la salute attraverso la valorizzazione e la diffusione della dieta Mediterranea»

«Rispondendo a ogni chiamata del territorio siamo stati presenti come partner alla prima edizione del Festival dei 5 colori, a Tropea, importantissima iniziativa con l’obiettivo di tutelare la salute attraverso la valorizzazione e la diffusione della dieta Mediterranea, nata nel nostro territorio e fatta di tanti buoni prodotti dello stesso». Lo fa sapere il presidente del Gal Terre Vibonesi Vitaliano Papillo. «Una kermesse particolare – aggiunge – che ha registrato la partecipazione di luminari della medicina di vari settori e personaggi dello spettacolo e dello sport, coniugando la scoperta del territorio alla prevenzione e alla ricerca del sano vivere, fino alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente».



Temi dunque cari al Gal, presente a Tropea con uno stand in cui alcuni rinomati chef hanno offerto aperitivi preparati con prodotti degli stessi colori del Festival: bianco, verde, viola, rosso e arancione. «Davvero una bella e riuscita iniziativa – sottolinea il presidente -, a cui, come sempre fa, il “Terre Vibonesi” non poteva mancare di dare il proprio apporto. Un ringraziamento alle tante aziende calabresi che hanno inviato i loro prodotti, all’assessore all’Agricoltura Gianluca Gallo e al dirigente del relativo dipartimento Giacomo Giovinazzo, sempre sensibili a tali iniziative, e a Maria Teresa Carpino, ideatrice e organizzatrice di questo interessante evento».