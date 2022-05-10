Previsti una serie di divieti pure per i parcheggi al fine di facilitare il passaggio dei ciclisti. Ecco le zone interessate

Giovedì 12 maggio il Giro d’Italia (giunto quest’anno alla 105esima edizione) passerà pure dal territorio provinciale di Vibo Valentia attraversando Mileto, la città capoluogo e Pizzo. La partenza della VI tappa è prevista da Palmi alle ore 12:35. I ciclisti percorreranno dunque l’intero tratto della Statale 18 e passeranno così anche dal centro abitato di Vibo Valentia intorno alle ore 13:45.



Le strade da cui passerà il Giro verranno chiuse al traffico nelle fasce orarie interessate e sarà vietata pure la sosta delle macchine su entrambi i lati già a partire dalle ore 8:00 del mattino. Transito vietato e Statale 18 chiusa a Vibo a partire delle ore 11:00. Le arterie interessate alla chiusura sono: la Strada statale 18 dalla zona dell’aeroporto sino a Vibo Valentia, viale Affaccio, via Dante Alighieri, via Popilia, viale Kennedy, viale Matteotti, via Filanda, via Bucciarelli ed anche la Statale 18 in direzione Pizzo. A vigilare sulla corretta chiusura delle strade e ad impedire la circolazione stradale provvederanno le forze dell’ordine.

«Al fine di agevolare, in condizioni di sicurezza, il passaggio dei ciclisti, impegnati nel 105° Giro d’Italia, e tutto il seguito, evitando anche di incorrere nelle sanzioni previste dal codice della strada, la cittadinanza è invitata ad attenersi a quanto disposto e – spiega il comando della polizia municipale di Vibo – ad evitare l’utilizzo dei veicoli lungo il percorso nell’orario ricompreso tra le ore 11:00 e le ore 14:00 di giovedì prossimo 12 maggio».

