Giovedì 12 maggio il Giro d’Italia (giunto quest’anno alla 105esima edizione) passerà pure dal territorio provinciale di Vibo Valentia attraversando Mileto, la città capoluogo e Pizzo. La partenza della VI tappa è prevista da Palmi alle ore 12:35. I ciclisti percorreranno dunque l’intero tratto della Statale 18 e passeranno così anche dal centro abitato di Vibo Valentia intorno alle ore 13:45.
Le strade da cui passerà il Giro verranno chiuse al traffico nelle fasce orarie interessate e sarà vietata pure la sosta delle macchine su entrambi i lati già a partire dalle ore 8:00 del mattino. Transito vietato e Statale 18 chiusa a Vibo a partire delle ore 11:00. Le arterie interessate alla chiusura sono: la Strada statale 18 dalla zona dell’aeroporto sino a Vibo Valentia, viale Affaccio, via Dante Alighieri, via Popilia, viale Kennedy, viale Matteotti, via Filanda, via Bucciarelli ed anche la Statale 18 in direzione Pizzo. A vigilare sulla corretta chiusura delle strade e ad impedire la circolazione stradale provvederanno le forze dell’ordine.
«Al fine di agevolare, in condizioni di sicurezza, il passaggio dei ciclisti, impegnati nel 105° Giro d’Italia, e tutto il seguito, evitando anche di incorrere nelle sanzioni previste dal codice della strada, la cittadinanza è invitata ad attenersi a quanto disposto e – spiega il comando della polizia municipale di Vibo – ad evitare l’utilizzo dei veicoli lungo il percorso nell’orario ricompreso tra le ore 11:00 e le ore 14:00 di giovedì prossimo 12 maggio».
