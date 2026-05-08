Nella sala consiliare del municipio, amministratori, docenti e compagni di scuola hanno reso omaggio allo straordinario talento del giovane musicista che ha trionfato in Germania al Grand Prize Virtuoso

Vibo Valentia ha reso omaggio a Samuele Barilaro, giovane pianista vibonese di 12 anni, premiato ieri nella sala consiliare di Palazzo Luigi Razza dopo la vittoria al "2026 International Music Competition Berlin – Grand Prize Virtuoso". Un riconoscimento che arriva dopo i successi già ottenuti in concorsi nazionali e che ha portato l’amministrazione comunale a celebrare il percorso artistico del ragazzo davanti alla sua famiglia, ai docenti e ai compagni di scuola.

A consegnare a Samuele una targa di riconoscimento sono stati gli assessori Loredana Pilegi e Stefano Soriano, insieme ai consiglieri Marcella Mellea e Antonio Schiavello. La cerimonia è stata pensata come un momento di gratitudine della città nei confronti di un giovane talento capace di portare il nome di Vibo Valentia su un palcoscenico internazionale.

Il percorso tra scuola e Conservatorio

Il risultato ottenuto a Berlino si inserisce in un cammino di studio e dedizione che Samuele porta avanti tra la scuola e il Conservatorio. Il suo percorso, segnato da primi premi in ambito nazionale prima del traguardo internazionale, è stato presentato come il frutto di una crescita accompagnata da più figure educative e musicali.

L’amministrazione comunale ha voluto rivolgere un ringraziamento al maestro Giosuè De Vincenti, docente di pianoforte al Conservatorio di Vibo Valentia e guida tecnica del giovane pianista, alla dottoressa Chiara Macrì, vice direttore dell’istituzione musicale cittadina, e alla dirigente scolastica della scuola Garibaldi, Domenica Cacciatore, per il supporto assicurato nel percorso formativo di Samuele.

L’abbraccio dei compagni e della città

Tra i momenti più sentiti della mattinata c’è stato il tributo dei compagni della classe terza D della scuola Garibaldi, arrivati nella sala consiliare accompagnati dalla professoressa Calabrese per sostenere l’amico e compagno di banco. Accanto a Samuele erano presenti anche i genitori, visibilmente emozionati, insieme a diversi consiglieri comunali.

Nel corso della consegna è stato sottolineato il valore comunitario del riconoscimento: «Samuele non è solo un orgoglio per la sua famiglia, ma per l’intera città». Un pensiero accompagnato dal riferimento al percorso compiuto dal giovane pianista: «Il suo successo a Berlino dimostra che la sensibilità e lo studio possono portare i giovani del nostro territorio a vette altissime».