L’arrivo dell’icona mariana e della reliquia del Beato Bartolo Longo sta coinvolgendo la comunità in un fine settimana di celebrazioni. Particolarmente emozionante l’arrivo del quadro con la scorta dei carabinieri in alta uniforme

La comunità parrocchiale di San Gregorio Magno ha accolto il quadro della Madonna del Rosario di Pompei e la reliquia del Beato Bartolo Longo, vivendo un fine settimana segnato dalla partecipazione e dalla devozione.

Già nei giorni scorsi, la parrocchia aveva annunciato «un momento di profonda fede e partecipazione», spiegando che «nell’ambito del programma mariano, avremo l’onore di accogliere il Quadro della Madonna del Rosario di Pompei e la Reliquia del Beato Bartolo Longo». Un appuntamento definito «di rilievo per il nostro territorio, volto a favorire la preghiera e l’incontro della cittadinanza con la spiritualità pompeiana».

L’arrivo dell’icona e della reliquia ha dato corpo a quelle parole. «Oggi San Gregorio d’Ippona ha vissuto un momento di rara intensità. L’arrivo del Quadro della Madonna di Pompei e della Reliquia del Beato Bartolo Longo ha riempito le nostre strade di commozione», è stato il racconto diffuso dalla comunità nelle ore successive.

Particolarmente suggestivo il momento dell’ingresso in paese. «Vedere l’icona della Vergine scortata dai carabinieri in alta uniforme è stato un tributo di onore e fede che difficilmente dimenticheremo. L’eleganza dell’Arma e la devozione dei fedeli si sono fuse in un unico grande abbraccio». Le strade del centro si sono trasformate in un percorso di raccoglimento, tra canti, silenzi e preghiere.

La missione mariana proseguirà per tutto il fine settimana con appuntamenti di preghiera, visite e momenti di riflessione, fino alla celebrazione conclusiva della domenica e al saluto alla Vergine. «Non lasciatevi sfuggire l’occasione di un momento di raccoglimento personale davanti al Quadro. Vi aspettiamo in Chiesa», era stato l’invito rivolto ai fedeli, raccolto da tanti che hanno varcato la soglia della parrocchia per sostare davanti all’icona.