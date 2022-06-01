Dieci in tutto i primi cittadini della Calabria che presenzieranno alle celebrazioni per la Festa della Repubblica ai Fori Imperiali

Saranno i sindaci, circa trecento provenienti da tutta Italia, ad aprire giovedì 2 giugno la cerimonia della Festa della Repubblica, che torna ai Fori Imperiali a Roma dopo due anni di assenza a causa della pandemia. Per la regione Calabria ci saranno dieci rappresentanti in fascia tricolore; per la provincia di Vibo Valentia ad essere accreditato per la partecipazione è stato il sindaco di Sant’Onofrio, Antonino Pezzo. A darne notizia è lui stesso, tramite una nota stampa.

«Sono veramente contento e commosso per questa possibilità – afferma Pezzo -, in una giornata così importante, di partecipare come sindaco del mio paese alla parata della festa della Repubblica; un grazie di cuore e un abbraccio al presidente dell’Anci Calabria. Anche quest’anno affidando ai sindaci l’onore di aprire la parata, viene riconosciuto il coraggio e l’impegno dei sindaci italiani, primo presidio democratico del Paese e istituzione da sempre ritenuta dai cittadini la più vicina ai loro bisogni e istanze».