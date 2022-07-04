L'evento, che si è tenuto a Palazzo Gagliardi, rientra nella rassegna “Incontri d’Autore” organizzata dalla sezione provinciale dell’Uici

Un “Inno alla vita”, nonostante le notevoli difficoltà causate da gravi problemi fisici, nonostante una carrozzina, nonostante la scoperta – da bambino – di una tetraparesi dura da accettare, nonostante i sacrifici moltiplicatisi nello studio, nella missione di maestro elementare ed in quella di marito e padre. È stato questo il toccante messaggio di Francesco Gabriele, ora ottantenne e con poca forza nelle braccia, ma tanta nel cuore e nello spirito. La presentazione del suo libro a Vibo Valentia ha regalato emozioni e spunti di riflessione al numeroso pubblico intervenuto presso i locali del Cev (Comitato editori vibonesi) di Palazzo Gagliardi. A coordinare i lavori, introdotti dalle letture di Domenico Costa, Stella Sorrentino e Paolo Massaria, il giornalista Maurizio Bonanno. Al suo fianco, oltre all’autore ed al presidente della sezione territoriale Uici Giuseppe Bartucca, essenziale ed esaustivo nel suo discorso d’apertura, i nuovi assessori del Comune capoluogo, Antonella Tripodi (Cultura) e Rosa Chiaravalloti (Politiche Sociali), entrambi cariche d’entusiasmo e determinate nel voler far tesoro di esperienze e potenzialità, per «crescere insieme, partendo dalle piccole cose». Il saluto del sindaco, Maria Limardo, sempre vicina all’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ed a quanti nel disagio, ha fatto comprendere ancora meglio quanto sia importante «fare rete» per raggiungere obiettivi difficili per la sola politica, o per il singolo cittadino. Ad arricchire la presentazione, l’esibizione della cantautrice Meissa.