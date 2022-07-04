Tutti gli articoli di Società
Un “Inno alla vita”, nonostante le notevoli difficoltà causate da gravi problemi fisici, nonostante una carrozzina, nonostante la scoperta – da bambino – di una tetraparesi dura da accettare, nonostante i sacrifici moltiplicatisi nello studio, nella missione di maestro elementare ed in quella di marito e padre. È stato questo il toccante messaggio di Francesco Gabriele, ora ottantenne e con poca forza nelle braccia, ma tanta nel cuore e nello spirito. La presentazione del suo libro a Vibo Valentia ha regalato emozioni e spunti di riflessione al numeroso pubblico intervenuto presso i locali del Cev (Comitato editori vibonesi) di Palazzo Gagliardi. A coordinare i lavori, introdotti dalle letture di Domenico Costa, Stella Sorrentino e Paolo Massaria, il giornalista Maurizio Bonanno. Al suo fianco, oltre all’autore ed al presidente della sezione territoriale Uici Giuseppe Bartucca, essenziale ed esaustivo nel suo discorso d’apertura, i nuovi assessori del Comune capoluogo, Antonella Tripodi (Cultura) e Rosa Chiaravalloti (Politiche Sociali), entrambi cariche d’entusiasmo e determinate nel voler far tesoro di esperienze e potenzialità, per «crescere insieme, partendo dalle piccole cose». Il saluto del sindaco, Maria Limardo, sempre vicina all’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ed a quanti nel disagio, ha fatto comprendere ancora meglio quanto sia importante «fare rete» per raggiungere obiettivi difficili per la sola politica, o per il singolo cittadino. Ad arricchire la presentazione, l’esibizione della cantautrice Meissa.