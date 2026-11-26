Il segretario generale dell’Ente illustra il percorso di digitalizzazione dei servizi comunali sostenuto dal Pnrr: «La sfida è non lasciare indietro chi non ha competenze digitali di base»

Dalla digitalizzazione dei servizi comunali alla necessità di garantire a tutti i cittadini la possibilità di accedervi, superando il divario generazionale e sociale nell’utilizzo delle nuove tecnologie. L’esperienza del Comune di Vibo Valentia sul fronte dell’innovazione nella pubblica amministrazione è stata presentata alla 43ª Assemblea nazionale dell’Anci, in corso a Veronafiere, dal segretario generale e responsabile per la transizione al digitale dell’ente, Domenico Libero Scuglia.

Un’occasione di confronto con le amministrazioni locali di tutta Italia per illustrare il percorso intrapreso da Palazzo Luigi Razza che, secondo quanto riferito dal Comune, ha consentito a Vibo di collocarsi tra gli enti locali più avanzati sul fronte della digitalizzazione.

Dai fondi del Pnrr ai nuovi servizi per i cittadini

Un percorso sostenuto dalle risorse del Pnrr, attraverso le quali l’amministrazione comunale ha rinnovato i propri servizi, dall’adeguamento del sito istituzionale ai modelli nazionali all’integrazione con le piattaforme pagoPA, app IO, Anpr e Inad, fino ai nuovi strumenti legati all’identità digitale e all’IT-Wallet.

Al centro dell’intervento di Scuglia, tuttavia, non soltanto gli aspetti tecnologici dell’innovazione, ma anche le ricadute sulla popolazione e la necessità di interrogarsi sui destinatari dei nuovi servizi.

«Per chi stiamo digitalizzando?». È la domanda dalla quale ha preso le mosse la riflessione del segretario generale. «La transizione digitale non può essere misurata solo dal numero di piattaforme attivate, ma dalla capacità dell’amministrazione di non lasciare indietro nessuno. I dati nazionali ci ricordano che quasi un adulto su due non possiede ancora competenze digitali di base, con divari significativi tra generazioni e fasce sociali».

«Per un anziano che vive solo, per una persona con disabilità, per chi ha difficoltà linguistiche o non dispone di strumenti adeguati – ha aggiunto Scuglia – un servizio online privo di accompagnamento rischia di trasformarsi da opportunità in barriera».

Il ruolo degli sportelli e il modello del digitale gentile

Da qui l’esigenza di affiancare agli investimenti tecnologici interventi finalizzati a rendere i servizi effettivamente fruibili da tutte le fasce della popolazione. È quello che il Comune di Vibo Valentia definisce un modello di «digitale gentile», fondato sulla semplicità e sull’accessibilità dei servizi online, ma anche sulla riqualificazione del ruolo degli sportelli comunali.

In questa prospettiva, il personale dell’ente viene formato per svolgere una funzione di mediazione digitale, offrendo assistenza agli utenti più fragili e a quanti incontrano difficoltà nell’utilizzo delle piattaforme informatiche. L’obiettivo è ridurre tempi e costi nell’accesso ai servizi pubblici senza rinunciare al rapporto diretto tra cittadini e istituzioni.

«Essere riconosciuti tra gli enti più avanzati sul fronte digitale – ha concluso Scuglia – è motivo di orgoglio per l’intera macchina amministrativa vibonese e dimostra che anche dal Mezzogiorno possono partire modelli d’eccellenza. La vera sfida, oggi, è consolidare questo primato facendo in modo che l’innovazione sia davvero uno strumento di uguaglianza e di cittadinanza attiva per tutti».