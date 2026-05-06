La giornata è stata promossa dall’Avis provinciale e dall’associazione DonatoriNati Calabria. Nel corso dell’iniziativa si è svolta anche la tipizzazione delle cellule staminali per l’Admo

Grande partecipazione e forte spirito di solidarietà alla Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Vibo Valentia, dove si è svolta una significativa giornata dedicata alla donazione del sangue, promossa congiuntamente dall’Avis provinciale di Vibo Valentia e dall’associazione DonatoriNati Calabria. L’iniziativa ha riscosso un importante successo grazie alla consolidata collaborazione tra le due associazioni, da anni impegnate nella diffusione della cultura della donazione e della solidarietà sul territorio.

L’Associazione DonatoriNati Calabria ha curato la promozione dell’evento e il coordinamento delle adesioni, favorendo una numerosa partecipazione degli allievi. Determinante il contributo del presidente regionale Carlo Figliomeni, da sempre attivo nel sostenere e valorizzare iniziative di grande valore sociale.

L’Avis provinciale di Vibo Valentia ha invece garantito l’organizzazione operativa della raccolta, mettendo a disposizione l’autoemoteca, il personale sanitario e quello amministrativo, assicurando il regolare svolgimento delle donazioni in condizioni di massima sicurezza ed efficienza.

Nel corso della giornata si è svolta anche la tipizzazione delle cellule staminali per l’Admo, importante momento di sensibilizzazione dedicato alla donazione del midollo osseo, realizzato grazie all’impegno delle referenti Ilenia Tavella e Teresa Vallone, coordinate dal presidente di Admo Calabria, Antonello Gigliotti.

Il presidente dell’Avis provinciale di Vibo Valentia, Cosmo Gallizzi, ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa, ringraziando tutti i donatori, i volontari e le associazioni coinvolte per il prezioso contributo offerto. Un sentito ringraziamento è rivolto inoltre alla dirigenza della Scuola Allievi di Polizia di Vibo Valentia e a tutti i responsabili che hanno autorizzato e sostenuto la raccolta, dimostrando particolare attenzione e sensibilità verso i valori della donazione e dell’aiuto al prossimo.

La giornata ha rappresentato ancora una volta un concreto esempio di collaborazione virtuosa tra istituzioni e volontariato, unite dall’obiettivo comune di promuovere la cultura della donazione e offrire un sostegno reale a chi ne ha bisogno.