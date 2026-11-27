L'intelligenza artificiale è un'opportunità da cogliere o una tecnologia da utilizzare con cautela? Quali conseguenze può avere sul lavoro, sulla formazione e sulla capacità delle persone di pensare autonomamente? Sono alcune delle domande al centro dell'incontro “Intelligenza artificiale sotto processo”, organizzato nell'ambito della decima edizione di Serre In Festival.

L'iniziativa si è svolta nell'aula magna del liceo classico Michele Morelli di Vibo Valentia, alla presenza di numerosi studenti. Un'occasione di approfondimento e confronto su una tecnologia che sta trasformando diversi ambiti della vita quotidiana. A intervenire, in videoconferenza, il professore Francesco Pungitore, che ha affrontato il tema dell'intelligenza artificiale, mentre gli altri ospiti hanno portato esperienze e riflessioni legate al mondo della scuola, delle imprese e dello sviluppo del territorio.

Tra gli interventi quello di Vitaliano Papillo, presidente del Gal Terre Vibonesi, che ha illustrato due progetti nei quali l'intelligenza artificiale trova applicazione concreta: uno dedicato al settore dell'olivicoltura e l'altro al rural job, con particolare attenzione alle opportunità lavorative nelle aree rurali.

«Abbiamo messo al centro l'intelligenza artificiale – ha spiegato Papillo – ma deve essere governata dall'uomo e non deve essere lei a condurre la partita». Un principio che, secondo il presidente del Gal, deve accompagnare l'introduzione delle nuove tecnologie anche nei settori tradizionali. «Il ruolo dei tecnici, degli agronomi, degli esperti e dell'uomo resta centrale».

Sulla necessità di investire nella formazione si è soffermato Cataldo Lopardo, responsabile dell'avviamento del polo di orientamento sulle università telematiche. «L'intelligenza artificiale non è il futuro, è il presente. Bisogna investire sulle competenze», ha sottolineato. Non soltanto quelle tecniche, attraverso percorsi di studio legati all'informatica e alle nuove tecnologie, ma anche quelle necessarie a sviluppare il pensiero critico e a valutare i risultati prodotti dagli strumenti digitali. Competenze che diventano fondamentali in un contesto nel quale l'intelligenza artificiale trova applicazione in numerosi settori dell'attività imprenditoriale.

Il confronto ha riguardato anche le implicazioni educative ed etiche. Raffaele Suppa, dirigente scolastico del liceo classico, ha richiamato l'attenzione sulla necessità di accompagnare lo sviluppo tecnologico con principi etici, fin dalla progettazione dei sistemi.

«L'intelligenza artificiale presenta due aspetti: rischi e opportunità. È necessario che abbia un fondamento etico», ha affermato. «Uno dei problemi più seri è la possibilità che ci limiti nella capacità di pensare e nella fatica di vivere. È un aspetto che dobbiamo approfondire soprattutto con questa generazione».

La scelta di dedicare la decima edizione di Serre In Festival all'intelligenza artificiale nasce dalla volontà di affrontare una questione che interessa ormai l'intera società. Maria Rosaria Franzè, coordinatrice della manifestazione, ha ricordato come nelle precedenti edizioni siano stati affrontati temi quali i cambiamenti climatici e le guerre. «Abbiamo scelto il liceo classico Morelli proprio perché volevamo confrontarci con gli studenti, raccogliere le loro perplessità e i loro dubbi e approfondire alcuni aspetti con l'aiuto degli esperti», ha spiegato Franzè.

Un obiettivo condiviso da Bruno Censore, presidente dell'associazione Condivisioni.

«Il titolo dell'incontro – ha spiegato – è stato scelto proprio per stimolare una discussione articolata: Il processo si compone di varie fasi: l'ascolto, le parti a favore, quelle contro e poi il giudizio che affidiamo ai giovani. Al futuro».