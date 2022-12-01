Le domande potranno essere protocollate entro il 12 dicembre. Il plauso del sindaco Signoretta per il lavoro svolto dagli assessori Corigliano e Calzone

Avviato a Ionadi l’iter per il rimborso delle utenze idriche alle famiglie residenti sul territorio comunale. Nelle scorse ore l’Amministrazione guidata dal sindaco Fabio Signoretta ha provveduto a diramare l’Avviso pubblico teso ad individuare gli aventi diritto. La misura interessa in parte i nuclei familiari con Isee fino agli 8 mila euro e in parte quelli con Isee tra gli 8 mila e i 25 mila euro. Nello specifico, i buoni sono destinati alle famiglie quali somme a rimborso per i pagamenti effettuati delle bollette del servizio idrico relative all’annualità 2021 (solo per chi rientra con un Isee fino a 8 mila euro) e all’acconto dell’annualità 2022 (anche per chi rientra in un Isee tra 8 mila e 25 mila euro) emesse del Comune di Ionadi. Nella prima ipotesi, quindi, si avrà diritto al rimborso dell’intera annualità 2021 e dei primi 8 mesi di servizio idrico del 2022; per coloro i quali invece hanno un Isee tra 8 mila e 25 mila euro, ci sarà la possibilità di avere un rimborso delle prime 8 mensilità 2022 (ovvero la fattura di acconto notificata proprio in questi giorni).



Al riguardo arrivano le parole del sindaco Signoretta, il quale esprime «particolare soddisfazione per il lavoro condotto dall’assessore con delega ai Servizi sociali Nicolina Corigliano, per ciò che concerne l’individuazione dei fabbisogni delle famiglie, e dall’assessore ai Tributi Maria Angela Calzone, per il lavoro svolto con gli Uffici per l’individuazione delle fasce di reddito e delle utenze da interessare nel provvedimento». La domanda, resa disponibile sul sito ufficiale del Comune di Ionadi, dovrà essere protocollata entro e non oltre le ore 12 di lunedì 12 dicembre.

