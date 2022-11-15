Le amministrazioni comunali sono colpiti dall’aumento dei costi dell’energia. Problema dal forte impatto economico che grava sui bilanci degli enti locali. “Per far fronte all’ aumento dei costi dell’energia elettrica a cui si trovano di fronte gli enti pubblici, così come le famiglie e le imprese – ha dichiarato a tal proposito il sindaco Fabio Signoretta – si metteranno in campo tre iniziative”. Le pratiche pensate dal primo cittadino e che verranno realizzate a breve, nello specifico riguardano la “razionalizzazione dei costi con una regolazione dell’accensione e dello spegnimento della pubblica illuminazione”, la “messa in campo di azioni di efficientamento energetico che, già a partire dai primi mesi del nuovo anno, porteranno all’installazione di nuovi impianti led che gradualmente interesseranno tutto il territorio comunale” e nel lungo periodo, invece, l’amministrazione comunale costituirà una “Comunità energetica che coinvolga gli impianti pubblici, le imprese e tutti i privati che vorranno aderire, al fine di costruire una vera e propria “Green community”, con un vantaggio diffuso”.

