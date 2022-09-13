L'iniziativa lanciata dal Comune e dalla Pro Loco: «Lo scatto deve raffigurare il paese, il suo territorio, i suoi paesaggi, la vita di tutti i giorni»

E’ iniziata ieri la prima edizione del contest fotografico “Alla scoperta di Ionadi”, lanciata dalla Pro Loco di Ionadi e dal Comune, con il contributo della Regione Calabria e di Calabria Straordinaria. «Lo scatto deve raffigurare Jonadi, il suo territorio – spiegano gli organizzatori – i suoi paesaggi, la vita di tutti i giorni». La gara, la cui partecipazione è gratuita e aperta a chiunque sia interessato, finirà il 30 settembre settembre prossimo. Le fotografie selezionate saranno stampate in grande formato e collocate nel Municipio. Saranno successivamente utilizzate dall’amministrazione per la promozione del territorio, attraverso del materiale cartaceo e digitale. Infine, le foto più votate – e quindi quelle maggiormente apprezzate – saranno premiate.

Per qualsiasi informazione in merito basterà andare sul sito del Comune (www.comune.ionadi.vv.it). Le foto, invece, dovranno essere inviate al seguente indirizzo mail: info@prolocoionadi.it