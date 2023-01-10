La celebre rossa tra i prodotti tipici che in Norvegia hanno raccontato la nostra regione, insieme alla storia e alla bellezza dei suoi borghi

Con uno stand della Regione Calabria, l’Italia ha preso parte alla Fiera del Turismo norvegese, Reiselivsmessen, uno dei più importanti punti di incontro per l’industria del turismo nella regione scandinava, che si è tenuta ad Oslo il 7 e l’8 gennaio. In collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Oslo, la Regione Calabria ha presentato il suo territorio come destinazione turistica nonché i sapori della sua terra che vanta una tradizione culinaria secolare, fatta di prodotti genuini e materie prime d’eccellenza. Grazie alla sua favorevole conformazione geografica, situata tra mare e montagna, la Calabria è in grado di offrire una vasta gamma di prodotti: dall’olio d’oliva ai formaggi, dalla cipolla rossa di Tropea ai vini. Inoltre, negli ultimi anni, la cucina calabrese si è evoluta, affermandosi come sempre più raffinata. Nel 2022 sette ristoranti calabresi hanno riconfermato o guadagnato per la prima volta una stella Michelin. Nel corso della fiera, la Regione ha quindi acceso i riflettori sulla storia dei suoi borghi, sulla bellezza dei luoghi e dei suoi parchi nazionali e sulla genuinità della sua cucina con l’obiettivo di attrarre il turismo norvegese.

