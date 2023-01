Olio extravergine, al via le iscrizioni al concorso “Ercole Olivario 2023”

Al via le iscrizioni alla XXXI edizione del concorso nazionale Ercole Olivario 2023, l’“Oscar dell’Olio” nato per valorizzare e promuovere le eccellenze olearie italiane. L’iniziativa è organizzata dall’Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in collaborazione con la Camera di Commercio dell’Umbria, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed il Ministero delle imprese e del Made in Italy, il sostegno di Unaprol Consorzio Olivicolo Italiano, Italia Olivicola e del Crea – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimentari sede di Pescara. L’obiettivo del concorso è quello di promuovere e valorizzare gli oli extra vergini di oliva italiani certificati (dop, igp e biologici) e gli oli extra vergini di oliva italiani, provenienti da diversi ambiti territoriali; offrire sostegno agli operatori del settore, che s’impegnano nel miglioramento della qualità del prodotto, con azioni e iniziative che li supportino nel mercato globale e nella competizione commerciale e promuovere la figura dell’assaggiatore italiano, in quanto professionista in grado di far conoscere, tramite l’esperienza del panel, la qualità dell’olio nazionale ad operatori e consumatori, sia in Italia che all’estero. [Continua in basso]

Confermata anche quest’anno “La Goccia d’Ercole”, una sezione a latere del concorso nazionale, introdotta nell’edizione dello scorso anno allo scopo di sostenere le piccole produzioni, in particolare in quelle regioni che possono contare su scarsi quantitativi. La partecipazione alla Goccia d’Ercole è riservata alle aziende che, pur avendo una produzione limitata, riescano ad aver un lotto omogeneo da 5 a 9 quintali: le loro etichette verranno giudicate da un’apposita giuria, che degusterà e valuterà gli oli, decretando quelli migliori, che saranno premiati durante le giornate finali del concorso nazionale (Per partecipare a “La Goccia d’Ercole” è necessario inviare apposita domanda di partecipazione entro il 16 gennaio 2023 attraverso il sito di Ercole Olivario – https://www.ercoleolivario.it/index.php/edizione-2023/la-goccia-d ercole-2023).

Come partecipare al concorso

Possono iscriversi al concorso – fino al 16 gennaio 2023 – i produttori di olio extra vergine d’oliva di alta qualità italiano ottenuto dalla molitura effettuata nella campagna olivicola in corso ed è possibile, per ogni produttore, con un solo olio per ciascuna delle due categorie in gara, oli a Denominazione d’origine dop e igp e Oli extra vergine. Per partecipare è possibile iscriversi attraverso il sito di Ercole Olivario nella sezione Edizione 2023: https://ercoleolivario.it/iscrizioni/, che consentirà di inviare la domanda in tempo reale o in alternativa inviando la domanda di partecipazione a ercoleolivario@umbria.camcom.it.