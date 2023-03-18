Incontro con associazioni e parti sociali. La provincia di Vibo primeggia con un +8,3% di crescita di imprese giovanili dai 18 ai 35 anni

Confronto aperto sul sistema economico e imprenditoriale locale per pianificare, in ogni singolo settore, azioni integrate e convergenti a vantaggio dello sviluppo e della competitività di imprese e territorio. Questo il tema del tavolo di concertazione aperto nella sede vibonese della nuova Camera di Commercio di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia, mercoledì al Valentianum. Il presidente dell’ente Pietro Falbo ed il suo vice Antonino Cugliari, affiancati dal segretario generale Bruno Calvetta, hanno incontrato i vertici provinciali di associazioni di categoria, ordini professionali ed organizzazioni sindacali per tracciare un sentiero che inverta la rotta del fenomeno migratorio giovanile, con impoverimento e desertificazione dei luoghi. [Continua in basso]

I tanti obiettivi da raggiungere sono dunque: la promozione delle imprese, i comparti produttivi e le risorse tutte in un’ottica di filiera, il rilancio delle infrastrutture strategiche, comprese quelle portuali, il miglioramento e il potenziamento dei servizi turistici anche in una prospettiva di destagionalizzazione dei flussi. Quindi incentivare l’occupazione di qualità dialogando con il mondo dell’alta formazione attraverso la qualificazione professionale, l’aggiornamento dei lavoratori e l’orientamento dei giovani verso le nuove professioni richieste dal mercato; favorire l’innovazione, digitalizzazione e internazionalizzazione delle imprese, così come il ricorso agli strumenti di giustizia alternativa con risparmio di tempi e costi; puntare su sostenibilità ambientale e rigenerazione urbana in un dialogo costante tra fascia costiera ed entroterra, migliorando così l’ambiente economico e sociale di riferimento e la qualità della vita. Tutto questo per rendere il territorio attrattivo per i residenti, per i turisti. Su alcuni di questi temi poi, il vicepresidente Cugliari strutturerà dei laboratori tematici, a breve in agenda, per rendere operative le intese preliminari formalizzate. «Partiamo da una congiuntura difficile e da una realtà socio-economica complessa, ma anche da dati positivi che evidenziano una realtà in controtendenza – ha affermato Falbo – rispetto alle casistiche non lusinghiere in cui spesso veniamo relegati. È proprio la provincia vibonese a primeggiare con un +8,3% di crescita di imprese giovanili, dai 18 ai 35 anni, a fronte di un trend nazionale di meno 3% a cui si aggiunge il primato, sempre nazionale, per il maggior numero di accessi degli imprenditori locali al Cassetto digitale. Su queste basi oggi avviamo questo tavolo, aperto a nuove adesioni, che vuol anche essere un luogo fisico dove periodicamente ritrovarsi per approfonditi confronti e proficue concertazioni».

Per il segretario Calvetta «fare squadra è fondamentale. Occorrono dialogo e reciproco ascolto. Questo tavolo di concertazione è uno strumento privilegiato, un forum d’incontro che vede nella nuova Camera di commercio un interlocutore attento e capace di forte rappresentanza e operatività».

Massima disponibilità allo scopo è stata dichiarata anche dai consiglieri camerali Rosalinda Romano (anche componente di Giunta) e Salvatore Nusdeo che si sono detti pronti al dialogo e sostenere istituzionalmente le progettualità condivise. All’incontro erano presenti, in rappresentanza delle associazioni, Giuseppe Porcelli (Confagricoltura), Pasquale Giogà (Confartigianato), Anselmo Pungitore (Confindustria), Illuminato Santoro (Copagri), Carlo Malfarà Sacchini (Casartigiani), lo stesso vicepresidente Antonino Cugliari per Cna, Sebastiano Monaco per la Cisl. Mentre per gli ordini professionali Fabio Foti (architetti e paesaggisti), Marica Inzillo (avvocati), Maria Teresa Albano (commercialisti ed esperti contabili), Francesco La Piana (consulenti del lavoro), Nazzareno Monteleone (agronomi e aorestali).

