A Vibo Valentia il corso di formazione “Facciamo l’Impresa” – Video

L’Italia, è fra i Paesi più industrializzati, ma è anche quello con il tasso d’istruzione più basso in materia finanziaria. Alla luce del dato, la BCC della Calabria Ulteriore ha avviato un programma di educazione finanziaria. Dopo una prima serie di incontri dedicati ai giovani, l’attenzione si è adesso spostata al mondo degli artigiani e dell’impresa che hanno intrapreso un corso di educazione finanziaria dal titolo “Facciamo l’Impresa”. Ieri nella sala convegni della Camera di Commercio di Vibo Valentia si è svolto il secondo incontro di formazione creato su misura per le esigenze degli artigiani e delle piccole imprese del territorio calabrese. Obiettivo è quello di aiutare gli imprenditori – 6mila iscritti alla Cna in Calabria – ad accrescere le loro competenze e renderli più consapevoli delle scelte finanziarie. [Continua in basso]

«Non importa la dimensione dell’azienda né il settore in cui opera – ha spiegato il presidente regionale Cna Giovanni Cugliari – oggi a tutti gli imprenditori sono richieste competenze finanziarie e strumenti necessari a rafforzare queste skill attraverso iniziative di educazione finanziaria». Presente anche il capo della filiale di Catanzaro della Banca d’Italia Marcello Malamisura. L’incontro è stato un’occasione di approfondimento sulla relazione fra artigiani/Pmi e la banca, con particolare attenzione alle logiche che la portano a finanziare un’impresa e le modalità per gestirla al meglio.