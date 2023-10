La Cna Vibo e i suoi artigiani protagonisti alla Fiera di Rimini dedicata al turismo mondiale

La Confederazione nazionale artigianato di Vibo Valentia per la prima volta al Ttg, la manifestazione italiana di riferimento promozionale del turismo mondiale svoltasi presso la Fiera di Rimini con la presenza di Marcella Stilo, portavoce di Cna Turismo & Commercio Calabria e titolare del brand “Cartalana Gioielli di Carta”. Il progetto è nato nel 2012 e, sin dalla prima ora, ha avuto come sua cifra l’evoluzione della tradizione artigiana calabrese abbinata alla sostenibilità. Si tratta di una manifestazione della tradizione popolare proiettata nel futuro e oltre i confini geografici che mantiene, allo stesso tempo, uno stretto rapporto col paesaggio, con la civiltà pastorale e contadina a cui l’arte tessile calabrese è legata. Lo stand Cna Turismo & Commercio al Ttg, concepito come uno spazio immersivo in cui il turismo si trasforma in esperienze autentiche, si è sviluppato in tre aree: “Speech”, “B2B” e “Workshop”, in questa ultima si sono alternati artigiani provenienti da varie Regioni d’Italia a creare connessioni a livello fisico, emotivo, sociale e intellettuale, offrendo occasioni formative grazie al valore del saper fare italiano e per meglio comunicare la propria unicità nell’ambito del made in Italy.

La Confederazione vibonese ha curato due interventi: una dimostrazione di filatura della carta “Cartalana” che ha coinvolto gli avventori della fiera; lo speech sul “Personal branding” – oggi uno strumento di marketing digitale indispensabile nella strutturazione di imprese da parte della nuova generazione di artigiani – introdotto dallo stesso presidente Antonino Cugliari che ha sottolineato il valore e l’importanza delle nostre origini magnogreche, culla della civiltà e della tradizione artigiana calabrese. Marcella Stilo ha inoltre collaborato come componente del team organizzativo Cna Turismo & Commercio nazionale nella figura di co-responsabile dell’”Area workshop”. Gli eventi e le attività dei workshop, inseriti nell’anno europeo formativo delle competenze di Ecipa Cna, sono stati un appuntamento strategico per offrire conoscenze e mezzi necessari alle imprese, tra cui la generazione under 40, per aumentarne la competitività. Ha partecipato la dg Growth Turismo dell’Ue. Grazie al lavoro della Cna di Vibo Valentia e al volere del presidente Cugliari, si apre una nuova strada: far conoscere la nostra terra attraverso le botteghe artigiane aperte ai viaggiatori di tutto il mondo che, attraverso mestieri tradizionali ed evoluti a partire dalla tradizione, conosceranno meglio e la nostra storia e le nostre radici offrendo esperienze di co-creazione uniche.

