Vibo, al via il corso di formazione “Facciamo l’Impresa”

Mercoledì 15 febbraio 2023 alle ore 16.00 presso la sala convegni della Cciaa di Vibo Valentia inizierà il corso di formazione dal titolo “Facciamo L’Impresa” organizzato dalla Cna Territoriale di Vibo Valentia in collaborazione con la Bcc della Calabria Ulteriore. Un programma di formazione suddiviso in tre percorsi, creato su misura per le esigenze degli imprenditori per aiutarli ad accrescere le loro competenze e renderli più consapevoli delle scelte finanziarie. Nella prima lezione, a cura della Fondazione Feduf, si parlerà di analisi economiche e mercati finanziari mentre nelle lezioni successive si parlerà di merito creditizio ed accesso al credito. [Continua in basso]

L’iniziativa riveste un ruolo di grande importanza che ha lo scopo principale di dare alta formazione all’impresa che in una interazione positiva con gli istituti di credito crei un processo virtuoso di trasparenza e crescita economica. Si tratta di un importante progetto rivolto ad artigiani, commercianti, piccoli imprenditori ed imprese start-up. Oggi agli imprenditori sono richieste competenze finanziarie per guidare le proprie aziende e di come queste competenze possano essere rafforzate attraverso iniziative di educazione finanziaria. L’obiettivo è di migliorare la relazione degli imprenditori con la banca, illustrando in particolare le logiche che la portano a finanziare un’impresa.

