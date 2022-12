Vibo Valentia, convegno formativo della Cna insieme a Wurt

Ieri si è svolto il convegno formativo dal titolo “Insieme per il futuro” organizzato dalla Cna territoriale di Vibo Valentia in collaborazione con Wurt, grande gruppo aziendale attivo a livello globale. Dopo i saluti del presidente regionale Cna Calabria Giovanni Cugliari, vi sono stati gli interventi del responsabile marketing per l’area meridionale della Wurt Angelo Turi e a seguire del presidente territoriale Cna di Vibo Valentia Antonino Cugliari. L’iniziativa ha registrato una numerosa e partecipata presenza delle imprese associate alla Cna di Vibo Valentia. [Continua in basso]

Al centro dell’incontro – si legge in una nota – «è stata posta la necessità che le aziende, alla luce dei cambiamenti prodotti dalla rivoluzione tecnologica in atto, creino e sviluppino interrelazioni che portino a nuovi modi di fare impresa. Oggi, ancor più che per il passato, occorre recuperare il valore dell’associazione tra le imprese, del lavoro sinergico tre le diverse realtà imprenditoriali presenti e operanti nel territorio, in un’ottica operativa tesa alla condivisione di esperienze e prassi che contribuiscono alla crescita delle imprese in una prospettiva di esperienze oltre i confini provinciali e regionali.

La Cna di Vibo Valentia, da sempre impegnata a promuovere ed a diffondere la cultura dell’associazionismo quale volano di sviluppo per le imprese, ha sottoscritto un accordo con Wurt, quale ulteriore sostegno offerto ai propri associati. Nel corso dell’incontro, infatti, sono state illustrate alcune delle agevolazioni che, grazie alla convenzione stipulata tra la Cna e la Wurt, la Wurt offrirà alle imprese associate alla Cna di Vibo Valentia un ulteriore sconto, rispetto a quello previsto a livello nazionale, sull’acquisto di materiali passando lo stesso dal 7% al 14%».