Cna Calabria: la robotica come elemento attrattivo dei giovani verso le imprese artigiane

L’introduzione della robotica, di pari passo all’automazione, nell’artigianato per rendere più attraenti le imprese del settore ai giovani. È la sfida lanciata dal presidente Cna Calabria, Giovanni Cugliari, nell’ambito dell’iniziativa “La Bilateralità Artigiana, tra identità e valore”, promossa dalla Cna Calabria a Catanzaro nei giorni scorsi e ospitata da Ebac Calabria. Un’iniziativa importante, alla quale hanno preso parte figure apicali della Cna nazionale, finalizzata ad analizzare il sistema bilaterale alla luce delle esigenze di imprese e lavoratori, con una disamina dei vecchi e dei nuovi strumenti di sostegno, aggiornati tenendo conto della crisi economica, della perdita del potere d’acquisto e dell’inarrestabile transizione del mondo del lavoro. All’evento hanno preso parte Maurizio De Carli, responsabile relazioni sindacali Cna Nazionale, Sara Cubellotti, ufficio mercato del lavoro Cna Nazionale, Giovanni Cugliari, presidente Cna Calabria, Paolo D’Errico, presidente Ebac Calabria e Andrea Monteleone, direttore Ebac Calabria. “Per rendere le imprese artigiane più attrattive per i giovani, la flessibilità e l’innovazione sono fondamentali – ha affermato il presidente Cna Calabria Giovanni Cugliari -. Offrire opportunità di formazione, stage retribuiti e programmi di mentoring può aiutare a coinvolgere le fasce più giovani. Inoltre, creare un ambiente di lavoro inclusivo, promuovere la sostenibilità e adottare tecnologie moderne sono azioni che possono accrescere l’attrattività delle imprese. E’ il caso di quelle artigiane dotate di robotica. L’integrazione di questa con l’automazione offre opportunità di lavoro innovative e tecnologicamente avanzate – ha spiegato il presidente – .I giovani spesso sono interessati a lavorare con tecnologie moderne e all’avanguardia. L’uso dei robot può migliorare l’efficienza produttiva, ridurre gli errori e consentire la realizzazione di prodotti di alta qualità. Tutto ciò – ha concluso – può rendere le imprese artigiane più competitive, stimolanti e interessanti per i giovani che cercano sfide e opportunità di carriera promettenti”.

LEGGI ANCHE: Giornata studio sull’imprenditoria promossa dalla Cna Territoriale di Vibo Valentia

Vibo, al via il corso di formazione “Facciamo l’Impresa”