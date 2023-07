Giornata studio sull’imprenditoria promossa dalla Cna Territoriale di Vibo Valentia

Si è svolta presso la sala convegni della Cna di Vibo Valentia, la giornata studio sull’imprenditoria dal titolo “Change, vincere nel mercato di oggi” rientrante nell’ambito del percorso di formazione sull’educazione finanziaria “Facciamo l’Impresa”. Il percorso di studio, fortemente voluto dalla Cna Territoriale di Vibo Valentia, nasce dalla collaborazione con la Bcc Ulteriore della Calabria. Il presidente della Cna Territoriale di Vibo Valentia, Antonino Cugliari, ha sottolineato lo scopo principale dell’iniziativa che è quello di “aiutare gli imprenditori a gestire al meglio la situazione finanziaria della propria impresa, migliorando e approfondendo la conoscenza in ambito finanziario ed organizzativo”. Il direttore della Bcc Ulteriore della Calabria Area di Vibo Valentia, Danilo Silvaggio, ha evidenziato che “nell’ultimo anno, le imprese stanno seguendo una corretta gestione finanziaria permettendo all’istituto di essere sempre più vicino finanziariamente all’impresa. Ciò significa che questo percorso va nella giusta direzione. L’educazione finanziaria infatti è un processo volto allo sviluppo di saperi finalizzati a sviluppare competenze che indirizzino verso scelte imprenditoriali consapevoli”. La giornata che ha visto la partecipazione di oltre 60 imprese, ha avuto quale elemento centrale la partecipazione di Baldassare Pipitone, Fondatore di Osm Partner Trapani, che ha illustrato le azioni di successo imprenditoriale da mettere in campo. Pipitone ha sottolineato la complessità oggi del fare impresa essendo profondamente cambiato lo scenario del mercato, partendo da questa considerazione, da quella che è la sua esperienza di imprenditore ha focalizzato e illustrato ad una attenta ed interessata platea, con slide frutto di esperienza diretta, come creare nuovi posti di lavoro, trovare il mercato, programmare al meglio l’azienda e l’importanza di dare visibilità alla stessa azienda, concludendo come oggi è fondamentale attivare processi di coinvolgimento e di responsabilizzazione di tutti i soggetti dell’impresa.

