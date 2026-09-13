A Tropea la festa della Madonna di Romania viene celebrata due volte l’anno, il 27 marzo, in ricordo della protezione della Vergine sulla città durante il terremoto del 1638, e il 9 settembre, con una celebrazione particolarmente solenne che ricorda l’incoronazione della sacra Icona, avvenuta nel 1877 per opera del vescovo monsignor Filippo De Simone. La tradizione racconta che, proprio nel 1877, mentre attraversava la Sila diretto ad Acri, suo paese natale, il vescovo fu sequestrato da alcuni briganti, suoi stessi paesani, che non lo avevano riconosciuto.

Durante la notte si rivolse alla Madonna di Romania, promettendo di incoronare con una corona d’oro se fosse stato liberato. Il giorno seguente venne rilasciato senza pagare alcun riscatto. Tornato a Tropea e ottenuta l’autorizzazione da Roma, monsignor De Simone mantenne il voto e, il 9 settembre 1877, incoronò solennemente l’Icona della Madonna di Romania, celebrando l’evento con una grande festa popolare e una processione per le vie della città.

Se ne parlerà a LaC Storie, format a cura di Saverio Caracciolo, in onda domenica 13 settembre alle ore 12:00 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre.