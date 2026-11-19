Un momento intenso di sensibilizzazione, approfondimento culturale e riflessione condivisa. Lo scorso 14 novembre l’Archivio di Stato di Vibo Valentia ha aperto le sue porte per ospitare l’evento dal titolo "La Forza della Resilienza Femminile: Cultura Giuridica, Volontariato, Sacro e Arte", un appuntamento capace di intrecciare linguaggi diversi per affrontare il tema della tutela, della dignità e della rinascita della donna.

L'apertura dei lavori e l'evoluzione normativa

A inaugurare l'incontro è stata Franca Garoffalo Cantafio, presidente del Convegno "Maria Cristina di Vibo Valentia", che nel presentare il tavolo dei relatori ha sottolineato con grande sensibilità il valore sociale di simili iniziative, fondamentali per offrire sostegno e dare voce a chi fatica a trovare il coraggio di denunciare o raccontarsi.

A seguire, la direttrice dell’Archivio di Stato e promotrice dell'evento, Rosada Pezzo, ha tracciato un ritratto profondo della capacità femminile di fronteggiare le asperità della vita e di risorgere dalle proprie ceneri. Il suo intervento si è poi sviluppato lungo un rigoroso percorso giuridico: la direttrice ha ripercorso l'evoluzione normativa che negli anni ha sancito il riconoscimento dei diritti delle donne, soffermandosi infine sull'introduzione della legge sul femminicidio e della specifica fattispecie prevista dall'articolo 577-bis del Codice Penale, che punisce questo efferato delitto con la pena massima dell'ergastolo.

L'impegno del volontariato e il messaggio contro la violenza

Il dibattito è stato arricchito dalla proiezione di un video realizzato dalla Pro Loco di Acquaro, un contributo visivo pensato come monito chiaro e diretto per ribadire un principio irrinunciabile: "La donna non si tocca neanche con un dito".

Sulla stessa lunghezza d'onda si è inserito Giuseppe Esposito, referente provinciale Epli Calabria, che ha voluto ringraziare la direttrice Pezzo per l'ospitalità in una sede di così alto prestigio: «L'Archivio di Stato di Vibo Valentia è uno scrigno colmo di sapere – ha dichiarato Esposito –. Inoltre è fondamentale fare volontariato in ambito sociale, poiché contribuisce a sensibilizzare gli uomini ed educa al rispetto e all'ascolto della Donna».

L'arte come rinascita e la dimensione del sacro

Spazio poi al linguaggio espressivo con l'artista Barbara Pisano. Nel presentare il suo progetto visivo, l'autrice ha mostrato come il trauma della violenza scavi profondamente nell'identità della vittima, evidenziando al contempo la possibilità di trasformare quelle stesse ferite, impreziosendole con l'oro della consapevolezza, del cambiamento e della rinascita.

Le conclusioni dell'incontro sono state affidate a Monsignor Filippo Ramondino, assistente ecclesiastico del Convegno "Maria Cristina”. Il prelato ha offerto una lettura spirituale e storica del tema, rimarcando la centralità della figura femminile dalle Sacre Scritture fino ai giorni nostri e richiamando l'attenzione sulla necessità di riconoscere e curare con delicatezza le ferite interiori.

La manifestazione si è chiusa registrando ampi consensi da parte del pubblico presente, confermandosi un'iniziativa dal forte impatto emotivo capace di toccare le corde più profonde dell'animo.