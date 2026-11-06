I militari del Comando provinciale e del Reparto Aeronavale Calabria hanno incontrato i ragazzi di cinque istituti scolastici per parlare di evasione fiscale, criminalità economica e opportunità professionali offerte dal Corpo

La lotta all'evasione fiscale, il contrasto alla criminalità economica, la difesa delle risorse pubbliche. Ma anche le opportunità di lavoro e i percorsi per intraprendere una carriera in divisa. La Guardia di Finanza incontra gli studenti di Vibo Valentia, portando tra i banchi di scuola i temi della legalità e della responsabilità civica, insieme a informazioni e consigli per i giovani che guardano con interesse a un futuro nelle Fiamme Gialle.

L'iniziativa, organizzata in occasione delle celebrazioni del 4 novembre, Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, ha visto protagonisti i militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia e del Reparto Aeronavale Calabria, impegnati in una serie di incontri con gli alunni di diversi istituti scolastici del territorio.

A partecipare sono stati gli studenti dell'Istituto Tecnico per Geometri, dell'Istituto Tecnico Industriale, del Liceo Classico, dell'Istituto Tecnico Economico e del Liceo Artistico. Ragazzi provenienti da percorsi di studio differenti, coinvolti in momenti di confronto sui valori della cittadinanza, sul rispetto delle regole e sul ruolo delle istituzioni.

Dall'evasione fiscale alla criminalità economica: il lavoro delle Fiamme Gialle

Durante gli incontri, i finanzieri hanno illustrato le principali attività svolte quotidianamente dal Corpo, spiegando le competenze della Guardia di Finanza nella tutela della legalità economico-finanziaria e nella salvaguardia delle risorse pubbliche.

Dalla lotta all'evasione e alle frodi fiscali al contrasto del riciclaggio e della criminalità economica organizzata, passando per i controlli sui finanziamenti pubblici, la repressione della contraffazione e dei traffici illeciti, fino alla tutela dei consumatori.

Attraverso esempi concreti e riferimenti all'attualità, i militari hanno cercato di rendere comprensibile agli studenti il significato di queste attività e le conseguenze che i comportamenti illegali possono avere sull'economia e sulla collettività.

Al centro del confronto anche un messaggio educativo: la legalità non si esaurisce nel rispetto delle norme, ma richiede un'assunzione di responsabilità da parte di ciascun cittadino, a tutela dell'equità, della libertà economica e del corretto funzionamento delle istituzioni democratiche.

Come entrare nella Guardia di Finanza: dai concorsi alla carriera militare

Una parte degli appuntamenti è stata dedicata all'orientamento professionale. I finanzieri hanno spiegato agli studenti come accedere al Corpo attraverso i concorsi pubblici, illustrando le possibilità offerte dai ruoli di allievo finanziere, ispettore e ufficiale.

Sono stati presentati i principali percorsi di formazione, le prospettive di crescita professionale e la varietà degli incarichi che possono essere svolti nel corso della carriera.

Un'occasione per conoscere più da vicino un mondo professionale che, come sottolineato durante gli incontri, non rappresenta soltanto una possibilità di occupazione, ma comporta anche un impegno al servizio dello Stato e della collettività.

Il significato degli incontri nella ricorrenza del 4 novembre

La scelta di organizzare l'iniziativa in concomitanza con la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate ha assunto anche un valore simbolico, collegando la memoria di quanti hanno servito il Paese ai principi costituzionali e al ruolo delle nuove generazioni nella difesa dei valori democratici.

Gli appuntamenti hanno consentito ai ragazzi di confrontarsi direttamente con i militari, conoscere meglio le loro attività e approfondire il contributo che ciascun cittadino può offrire alla costruzione di una società più consapevole.