Ha fatto il suo ingresso nel porto di Vibo Marina, proveniente da Taranto, la nave scuola della Marina Militare “Amerigo Vespucci”. Il maestoso veliero, ambasciatore dell’Italia nel mondo, che proprio quest’anno compie 90 anni, da sempre è luogo per l’addestramento degli allievi ufficiali dei ruoli normali dell’Accademia Navale. Il veliero ha attraccato alla banchina “Cortese” (Molo Rosso) e, al calar della sera, è stata illuminata con le luci del Tricolore, effetto che renderà ancora più suggestivo lo spettacolo offerto dalla “nave più bella del mondo”. Prima di arrivare allo scalo portuale di Vibo Marina, l’”Amerigo Vespucci” ha solcato le acque di Pizzo ed ha salutato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella – che ha inaugurato il nuovo anno scolastico – con otto rintocchi della campana di bordo.