La Nazionale Attori sostiene, ogni anno, numerosi progetti e partecipa ad eventi significativi a scopo di beneficenza. In origine la squadra si chiamava Attori e cantanti ed era composta da Pier Paolo Pasolini, capitano, Ninetto Davoli, Franco Nero, Ugo Tognazzi, Enrico Montesano, Sergio Leonardi, Little Tony, Enzo Cerusico, Philippe Leroi, Tony Santagata, Gianni Nazzaro. Poi, nel 1970, Livio Lozzi, esperto di manifestazioni calcistiche a scopo benefico, promuove la solidarietà degli artisti, che ancora oggi continua con eventi organizzati in tutta Italia. Sabato 1° ottobre la città di Vibo Valentia ospiterà la Nazionale Attori organizzando, stadio Luigi Razza e fischio d’inizio ore 18, un incontro calcistico che verrà disputato con una rappresentativa vibonese. I biglietti avranno il costo di 3 euro, mentre per gli under 12 è previsto un costo ridotto pari ad 1 euro. L’intero ricavato della partita verrà devoluto in beneficenza. La Nazionale Attori schiererà anche Giuseppe Zeno. Dal suo profilo Facebook l’attore “vibonese” si è rivolto ai cittadini di Vibo e provincia invitandoli ad intervenire numerosi per una grande dimostrazione di solidarietà.