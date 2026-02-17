Nonostante le incertezze meteorologiche anche quest’anno sono giunti in migliaia a Mileto per assistere all’edizione 2026 del Carnevale. A dimostrazione di quanto la rassegna - nata nel 2004 per volontà di un gruppo di persone costituitesi in apposito comitato - sia entrata di diritto tra gli eventi carnascialeschi più attesi del Vibonese e dell’intera regione. All’annuale Carnevale Miletese hanno sfilato circa 1000 figuranti.

Cinque, nello specifico, i carri allegorici e diversi i gruppi in maschera che dal primo pomeriggio hanno partecipato al corteo diramatosi, tra ali di folla e cascate di coriandoli e stelle filanti, da Corso Umberto I lungo le vie del centro storico cittadino, dando vita all’ennesima festa di colori, musica, cascate di coriandoli e sano divertimento.

La manifestazione, cofinanziata dalla Regione Calabria, è rientrata nel più ampio progetto “Carnevale in arte”. Promossa anche in questa edizione dall’associazione “Carnevale Miletese”, presieduta da Antonio Sorrentino, si è avvalsa nell’occasione del patrocinio dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Salvatore Fortunato Giordano, e della collaborazione di varie realtà scolastiche private, associative e imprenditoriali del territorio. A un certo punto figuranti e spettatori si sono ritrovati a fare i conti con l’arrivo della pioggia insistente, ma tutto ciò non ha inficiato i contenuti di un evento allegorico dimostratosi ancora una volta una vera e propria festa di popolo, con intere famiglie a fungere da protagoniste. Da qui la piena soddisfazione dell’amministrazione cittadina.

«Una folla oceanica ha sfidato l'incertezza del meteo - si afferma al riguardo da Palazzo dei normanni - dando vita ad un'altra edizione bella e partecipata. Gruppi, carri, maschere e tanta gente hanno ancora una volta "invaso il Corso Umberto I", dando vita all'ennesima conferma dell'accoglienza miletese.

E allora grazie a organizzatori, associazione Carnevale Miletese, forze dell'ordine, polizia locale, Protezione civile e altri volontari, media, fotografi, ma soprattutto grazie ai gruppi e alle maschere e alle tantissime persone che si sono riversate su Mileto per vivere un pomeriggio allegro e spensierato. Grazie anche alla nostra progettista Tina Guglielmello. A un certo punto la pioggia ha rischiato di far sospendere la manifestazione, ma alla fine sul palco di piazza Pio XII abbiamo assistito a un'altra ora di puro divertimento, con Giovani Eventi, il vocalist e le premiazioni». L’amministrazione comunale dà, infine, l’arrivederci al prossimo anno, non mancando di ringraziare «la Regione Calabria e Calabria Straordinaria per aver voluto inserire l'evento tra quelli meritevoli di finanziamento».