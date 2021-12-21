Successo per l’iniziativa promossa dall’Ente di promozione Calabria in sinergia con il Comune e i club Ferrari. Presentato il volume di Castelli “Dentro la scuderia”

Con presentazione in esclusiva per il Sud Italia del libro di Angelo Castelli “Dentro la scuderia”, centinaia di persone provenienti da più parti della Calabria si sono riversate nella Perla del Tirreno per vivere la “La passione Ferrari”. Successo per l’iniziativa promossa dall’Ente di promozione Calabria in sinergia con il Comune di Tropea e i club Ferrari della Calabria.

Una folla ha accolto l’arrivo delle fuoriserie del Ferrari club Calabria in esposizione in piazza Lydia Toraldo Serra. In serata l’appuntamento è proseguito a palazzo Santa Chiara dove un dibattito ha permesso di presentare in esclusiva il volume di Castelli con l’alto patrocinio di Ferrari. L’autore ha guidato i partecipanti dentro un viaggio pieno di passione e innovazione nei grandi padiglioni e centri di ricerca di Maranello. Un racconto che ha ripercorso gli anni di lavoro che hanno permesso alla casa automobilistica di divenire una eccellenza italiana nel mondo. A fine convegno a Castelli è stato consegnato il premio “Ente Promozione Calabria”. Medesimo riconoscimento è stato tributato ai Club Ferrari presenti.

Ringraziamenti sono giunti da parte del presidente Ente Promozione, Luigi Saeli all’indirizzo del Comune di Tropea, il sindaco Macrì, i club Ferrari, Castelli, Monica Fidotti per aver moderato la tavola rotonda e quanti si sono adoperato per la perfetta riuscita dell’evento.