L’evento di danza ospitato al Garden ha accolto partecipanti da ogni angolo della Calabria e anche dalla Sicilia. I gruppi guidati dalla maestra Felicetta Currao hanno ottenuto ottimi piazzamenti

Ottimi piazzamenti e un’esperienza esaltante per i ragazzi della scuola di danza Skorpion di Pannaconi (Cessaniti) nell’ambito della tappa calabrese di Jedance. Il concorso, ospitato al teatro Garden di Rende, ha ancora una volta puntato a valorizzare i talenti locali e i vari stili di danza. L’appuntamento, oltrepassando il semplice contest, ha garantito un vero e proprio momento di condivisione culturale.

Sul podio

La scuola di Pannaconi, guidata dalla maestra Felicetta Currao, ha ottenuto ben quattro podi. In particolare: il gruppo composto da bimbi dai 4-6 anni ha portato a casa il terzo posto, quello composto da bambini tra 8-10 anni il secondo posto. Massimo punteggio, con vittoria della preziosa “Golden”, per i ballerini del gruppo 11-13 anni. Medaglia d’argento per il gruppo formato da ragazzi tra 13-15 anni.

Da regolamento, i gruppi che raggiungono il podio hanno la possibilità di accedere alla finalissima a Roma. Quest’anno la fase conclusiva di Jedance si svolgerà nel mese di aprile.

La competizione – organizzata dalla maestra nonché direttrice artistica Jessica Alò - è promossa a livello nazionale e consente ai partecipanti di prendere parte ad una vera e propria festa della danza. La tappa a Rende ha accolto bimbi e ragazzi provenienti dalle varie scuole calabresi e da fuori regione con giovani ballerini anche dalla Sicilia.

Per la Skorpion un ulteriore tassello da aggiungere all’esperienza dei bambini e dei ragazzi che, con le loro coreografie di hip hop, hanno conquistato la giuria tecnica riuscendo a strappare risultati di livello in un contesto altamente competitivo. Soddisfatta la maestra Currao che ha assicurato la partecipazione del giovane team a ulteriori e nuove sfide di danza in un’ottica di crescita collettiva.