La perla del Tirreno tra le quattro destinazioni italiane prese in considerazione nella classifica di Tripadvisor, stilata grazie ai giudizi dei viaggiatori

Per il secondo anno consecutivo la spiaggia di Tropea entra a far parte delle 25 più belle d’Europa, nella classifica “Travellers’ Choice Best of the Best” di Tripadvisor – stilata grazie ai giudizi dei viaggiatori, raccolti in un arco temporale di 12 mesi. Un’ulteriore e importante vetrina per la località regina della Costa degli Dei, soprattutto in vista dell’estate. [Continua in basso]

«Il top in Calabria», «Incantevole», «Scorci suggestivi», «Mare da far invidia a Maldive e Caraibi», «Non stanca mai, luogo magico sia in estate che in inverno»: sono solo alcune delle recensioni lasciate sul più grande sito di viaggi da parte chi ha visitato la perla del Tirreno. Commenti che, appunto, hanno contribuito ad annoverarla fra «le spiagge che i viaggiatori sognano tutto l’anno», così si legge su Tripadvisor.

A conquistare tutti, il mare cristallino, la sabbia fine e bianca, il costone roccioso alle sue spalle su cui sorge la cittadina, il grande scoglio su cui si erge il santuario di Santa Maria dell’isola – divenuto ormai il simbolo di quello che ad aprile scorso è stato incoronato il Borgo più bello d’Italia. [Continua in basso]

In particolare, Tropea figura al ventitreesimo posto della classifica europea. All’interno della stessa, sono prese in considerazione anche altre tre destinazioni italiane: la spiaggia dei Conigli a Lampedusa (primo posto), la spiaggia di Cala Rossa nell’isola di Favignana (decimo posto), la spiaggia di Lu Impostu a San Teodoro in Sardegna (diciottesimo posto). Di seguito la classifica completa per l’anno 2022:

1. Spiaggia dei Conigli, Lampedusa, Italia

2. Praia da Falesia, Olhos de Agua, Portogallo

3. Playa de Muro Beach, Playa de Muro, Spagna

4. Nissi Beac, Ayia Napa, Cipro

5. Balos Lagoon, Kissamos, Grecia

6. Kleftiko Beach, Milos, Cicladi

7. Luskentyre, Isola di Harris, Lewis e Harris, Outer Hebrides (Scozia)

8. Bamburgh Beach, Bamburgh, Regno Unito

9. Sotavento Beach, Costa Calma, Spagna

10. Spiaggia di Cala Rossa, Isola di Favignana, Isole Egadi

11. Porthminster Beach, St. Ives, Regno Unito

12. Playa de ses Illetes, Formentera, Isole Baleari

13. Reynisfjara Beach, Vik, Islanda

14. Praia Da Rocha, Praia da Rocha, Portogallo

15. Playa de Las Canteras, Las Palmas, Spagna

16. Sarakiniko Beach, Milos, Cicladi

17. Plage du Sillon, Saint-Malo, Francia

18. Spiaggia di Lu Impostu, San Teodoro, Italia

19. Weymouth Beach, Weymouth, Regno Unito

20. Kaputas Beach, Kas, Turchia

21. Falassarna Beach, Falassarna, Grecia

22. Fig Tree Bay, Protaras, Cipro

23. Spiaggia di Tropea, Italia

24. Plage de Palombaggia, Corsica

25. Kleopatra Beach, Alanya, Turchia