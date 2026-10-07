Dall’evoluzione del nostro pianeta alle nuove frontiere della ricerca scientifica, il programma ha alternato incontri, esperimenti e attività didattiche. Grande partecipazione anche alle iniziative dedicate alle famiglie, con Saturno osservato al telescopio

A Vibo Valentia il Parco Urbano “Moderata Durant” si è trasformato per quattro giorni in un vero e proprio laboratorio a cielo aperto con la seconda edizione de “La Storia della Terra”, conclusasi il 4 ottobre. Dopo il debutto del 2023, la manifestazione ha riportato nel capoluogo attività di divulgazione scientifica rivolte a tutte le età, confermandosi un appuntamento capace di coinvolgere migliaia di visitatori.

Fortemente voluta dal geologo Francesco Columbro e promossa dal Centro Studi e Formazione Sigma, l’iniziativa, a ingresso gratuito, è stata riconosciuta come geoevento nell’ambito della Settimana del Pianeta Terra. L’evento è stato realizzato grazie all’Avviso Pubblico “Sostegno e promozione turistica e culturale” – Linea di intervento 1 della Regione Calabria.

Al taglio inaugurale del nastro, erano presenti gli organizzatori e l’assessore comunale Marco Miceli. La manifestazione ha inoltre ottenuto il patrocinio gratuito di Comune e Provincia di Vibo Valentia, Ministero dell’Università e della Ricerca, Consiglio nazionale dei geologi, Ordine dei geologi della Calabria, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, Arpacal e Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

A questi si sono aggiunti numerosi enti e realtà del territorio, tra cui Cnr-Isac, Sistema museale dell’Università della Calabria, Dibest Unical, Liceo scientifico “G. Berto” e Wwf Vibo Valentia Vallata dello Stilaro. Attraverso stand e attività dimostrative, i visitatori hanno potuto conoscere strumenti, rocce, fossili e visori 3D, entrando in contatto diretto con il mondo della ricerca scientifica.

Il viaggio nella storia della Terra

Uno dei punti centrali della manifestazione è stato il percorso allestito all’interno del parco con 37 pannelli dedicati all’evoluzione del pianeta, dal Big Bang all’Olocene. I contenuti erano accompagnati da codici QR attraverso i quali era possibile ascoltare oltre un’ora e mezza di audio descrizioni curate dalla paleoicnologa e divulgatrice scientifica Claudia Caruso.

Il percorso ha posto particolare attenzione ai momenti fondamentali della storia della vita e della geodinamica terrestre. Nel tratto dedicato al Cretaceo, tre riproduzioni di dinosauri a grandezza naturale – Styracosaurus, Deinonychus e Parasaurolophus – hanno arricchito l’allestimento, suscitando l’entusiasmo dei visitatori.

Spazio anche alle scuole, con un itinerario specificamente pensato per gli studenti. Le guide formate e coordinate da Claudia Caruso hanno accompagnato oltre 1.400 alunni provenienti da numerosi istituti del comprensorio vibonese. Per i più piccoli sono stati organizzati laboratori con i Lego, la “Caccia al Fossile”, esperimenti sulle eruzioni vulcaniche e il “Teatrino dei Dinosauri”.

Nove dibattiti e dieci ore di divulgazione

Particolarmente articolato il programma dei convegni, curato da Francesco D’Amico, direttore scientifico di Quantum Envelope, geologo e scrittore. Complessivamente si sono svolti nove dibattiti per dieci ore, otto dei quali con richiesta di accreditamento formativo per geologi.

Tra i temi affrontati il rischio legato al gas radon in Calabria, il ruolo del geologo, il monitoraggio sismico attraverso le tecnologie satellitari, la sismotettonica e la geodinamica della regione, oltre al cambiamento climatico e ai suoi impatti.

Il programma ha poi approfondito la nidificazione delle tartarughe Caretta caretta, la bonifica dell’ex discarica di località Marinella a Pizzo e il rapporto tra professionisti e istituzioni. Proprio su quest’ultimo appuntamento gli organizzatori hanno evidenziato una generale assenza dei rappresentanti istituzionali di Comune, Provincia e Regione, nonostante gli inviti inviati.

La manifestazione ha lasciato spazio anche all’osservazione astronomica. Grazie alla collaborazione con l’Associazione Astronomica del Mediterraneo e alla strumentazione disponibile, la sera del 2 ottobre i visitatori hanno potuto osservare Saturno e i suoi anelli direttamente dal parco.

L’ultima giornata tra dinosauri, magia e sand art

La giornata conclusiva è stata dedicata soprattutto a famiglie e bambini. Tra le iniziative, “Disegna il tuo dinosauro” con la fumettista Maria Soria, il “Joka Park” di Giuseppe Biscardi, in arte Joka Calabria, e lo spettacolo di magia di Eligio Annichiarico, in arte Elix Illusionista.

All’ingresso del parco è stata inoltre esposta la Jurassic Park 18 Jeep di Mariano Cimino, indicata dagli organizzatori come l’unico esemplare certificato in Europa della celebre jeep protagonista del primo film della saga.

A chiudere la manifestazione è stato lo spettacolo della sand artist Stefania Bruno, insieme a Vincenzo Bruno. Attraverso il disegno con le mani sulla sabbia, proiettato su un telo grazie a una telecamera, l’artista ha ripercorso i principali passaggi della storia della Terra.

Al termine dell’evento, Francesco Columbro ha rivolto i propri ringraziamenti alla moglie Grazia Vitetta e alla sua famiglia, ai co-organizzatori Claudia Caruso e Francesco D’Amico e a tutto lo staff del Centro Studi e Formazione Sigma, prima del tradizionale taglio della torta.

Gli organizzatori definiscono la seconda edizione un successo, pur sottolineando le “defezioni” registrate tra alcune rappresentanze istituzionali ed enti. Ora lo sguardo è già rivolto al futuro: l’appuntamento è alla terza edizione, ancora da definire.