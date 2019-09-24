Il meeting il 7 ottobre alla presenza di autorità italiane ed europee. Tra i relatori Maria Grazia Falduto, direttore generale del Gruppo Pubbliemme e direttore editoriale del network LaC

Il Gruppo Pubbliemme, leader nazionale nei settori outdoor, comunicazione e media ha organizzato a Bruxelles la conferenza dal titolo “Europa ed enti locali, il decalogo della buona comunicazione” il 7 ottobre prossimo, in collaborazione con la direzione generale Politica regionale e urbana della Commissione Europea.

L’evento si terrà presso l’Ufficio Europa di Pubbliemme, sito all’interno del coworking Welkin and Meraki in Avenue des Art 6, alle ore 18, in concomitanza con l’inizio della settimana europea delle Regioni e delle città, appuntamento annuale che riunisce amministratori pubblici, esperti di affari regionali e accademici provenienti da tutta Europa.

L’obiettivo è quello di condividere l’esperienza del Gruppo Pubbliemme nella comunicazione della politica di coesione e più in generale delle tematiche legate all’Unione Europea, la cui espressione è rappresentata dal progetto di comunicazione “LaC Europa”, vincitore della call media della Commissione Europea, con amministratori e funzionari pubblici, rappresentanti istituzionali e professionisti nel settore della comunicazione.

Sulla base del primo semestre di attività del progetto “LaC Europa”, che racconta le storie di imprese, persone, istituzioni che hanno beneficiato dei fondi strutturali e di investimento europeo, sarà presentato il decalogo della buona comunicazione sull’Europa rivolto agli enti locali.

Il meeting sarà aperto dall’intervento di Maria Grazia Falduto, Direttore Generale del Gruppo Pubbliemme, che presenterà il progetto “LaC Europa” e illustrerà i prossimi sviluppi dell’iniziativa nata in Calabria e proiettata in Europa e dell’impegno di consolidare il ruolo cruciale di collegamento tra l’Europa e i cittadini.

Interverranno, tra i relatori, Cristina Zygomalas di Euractiv, Valentina Zoccali di S-Com e il docente dell’Università della Calabria Peppino De Rose.

Seguiranno le testimonianze dei responsabili della comunicazione dei Programmi Operativi Regionali (POR) Ivonne Spadafora (Regione Calabria), Marco Tornambè (Regione Sicilia), Elena Catti (Regione Sardegna) e del project manager Paolo De Nigris per la Regione Campania.

Le conclusioni saranno affidate a Matteo Salvai e Francesco Molica, responsabili della comunicazione della Direzione Generale della politica regionale e urbana della Commissione europea, che presenteranno le dieci buone prassi da seguire per la buona comunicazione per gli enti locali.