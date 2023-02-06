Il riconoscimento è stato consegnato a diverse personalità del mondo della cultura e dell’imprenditoria calabrese

«La Calabria ha bisogno di essere raccontata per le sue antichissime origini, il patrimonio umano e culturale, le bellezze naturali, i talenti, gli imprenditori della creatività del buon cibo e della tutela della biodiversità». È questo l’assunto che sta alla base del premio “Re Italo terra degli Enotri 2023”, organizzato dall’Ucid (Unione cristiana imprenditori e dirigenti) e da Acli Terra con il patrocinio del Comune di Lamezia Terme, della spa Lamezia Europa e svoltosi all’interno del Chiostro San Domenico di Lamezia Terme il 4 febbraio. Gli attestati sono stati consegnati a diverse personalità della cultura e dell’imprenditoria calabrese che si sono distinte nei rispettivi settori di appartenenza. Fra i premiati, un significativo riconoscimento è stato conferito anche allo scrittore e storico vibonese Michele Furci con la seguente motivazione: «Per aver, attraverso la ricerca storica ed economica, rinnovato profonde radici sociali e costruito nuovi cammini verso il futuro». [Continua in basso]

A consegnare il premio sono intervenuti Francesco Augurusa, presidente di Ucid Calabria, Leopoldo Chieffallo, presidente della società Lamezia Europa, e Giuseppe Campisi, presidente di Acli Terra – Calabria. Nell’ambito della manifestazione è stato anche allestito uno spazio espositivo di selezionate imprese di qualità che hanno presentato i loro prodotti.

Prima della consegna degli attestati si è svolto un dibattito, coordinato da Massimo Mercuri, sul tema “Re Italo alla terra degli Enotri”. Pino Campisi, ideatore dell’evento ha, in apertura, illustrato le finalità dell’iniziativa. Il dibattito si è inoltre arricchito degli interventi dell’archeologa Bakhita Ranieri, che ha ricordato come il nome Italia è stato dato alla Calabria, terra degli Enotri, da Re Italo, per poi essere esteso a tutta la penisola; dall’assessore alla Cultura del Comune di Lamezia Terme, Giorgia Gargano e dalla dirigente del settore Cultura della Regione Calabria Ersilia Amatruda.

