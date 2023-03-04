La visita alla Giudecca di Nicotera e al campo di internamento di Ferramonti di Tarsia solo l'inizio di attività volte a sensibilizzare i ragazzi sul tema del ricordo

Curare il tema della memoria, per non dimenticare ciò che è accaduto nel passato e per affrontare con maggiore consapevolezza il presente ed il futuro. È questo il leitmotiv che ha accompagnato le attività di docenti e alunni della scuola secondaria di primo grado di Limbadi, legate al ricordo della Shoah e delle sue vittime. A partire dalla visita all’antico quartiere ebraico “Giudecca” di Nicotera nella Giornata della memoria. E poi, il viaggio a Ferramonti di Tarsia per visitare il campo di internamento dove ebrei, apolidi, stranieri nemici e slavi si trovarono richiusi all’indomani dell’entrata dell’Italia nella seconda guerra mondiale. Non solo luoghi ma anche letture in classe, dal Diario di Anna Frank agli scritti di Liliana Segre. Tutte le attività sono culminate nella realizzazione di un video in cui scorrono foto e poesie realizzate dai ragazzi con la tecnica del caviardage a partire dai brani di Anna Frank e Liliana Segre. Le immagini sono state scattate dagli stessi ragazzi, autori anche della maggior parte dei pensieri sulle emozioni che ha suscitato la visita di luoghi come la Giudecca o Ferramonti di Tarsia. Sul finale, la foto dell’ulivo che si trova a Ferramonti di Tarsia che vuole essere un segnale di pace e speranza, oggi più che mai forte alla luce delle tristi vicende di cronaca. [In basso il video]

