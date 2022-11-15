Confronto tra la dietista Aragona e gli studenti. Tra i temi affrontati anche l’importanza dell’attività fisica e i rischi rappresentati dai disturbi alimentari

La moda delle diete, l’importanza di uno stile di vita sano, il valore dell’attività fisica e i risvolti positivi sul benessere fisico e psicofisico delle persone. Questi e tanti altri temi sono stati affrontati nel corso di un confronto tra specialisti e studenti andato in scena nell’aula magna del liceo scientifico “Berto” di Vibo Valentia. L’appuntamento, che rientra in un progetto più ampio avente come tema alimentazione, benessere, tumori, ha coinvolto quattro classi del triennio dell’indirizzo Scienze applicate con i professori Licia Sorace, Teresa Scarmato, Alfonso Galati e i docenti in orario. Presente in rappresentanza della dirigente Licia Bevilacqua, il vice Cristian Gradia. Gli allievi, nel corso della giornata, hanno avuto modo di discutere con Rossana Aragona, dietista e farmacista. [Continua in basso]

Alla professionista, i ragazzi hanno indirizzato una serie di domande per avere un quadro più chiaro sul tema “corretta alimentazione”: «I ragazzi – ha spiegato la dottoressa Aragona- tramite anche l’uso dei social sono immersi in una quantità infinita di informazioni non sempre corrette. Le diete del momento, propinate anche mezzo social o con le pubblicità, non sono adatte alla loro giovane età e al loro organismo». In più, il controllo sul cibo o l’ossessione per il proprio aspetto fisico spesso rischia di tramutarsi in disturbi alimentari: «La nostra provincia – spiega la professionista – registra diversi casi. In queste circostanze si consiglia di affrontare l’argomento con l’aiuto di uno psicologo». La dottoressa Aragona, nell’ambito del dibattito, ha anche discusso con gli studenti sull’importanza dell’educazione fisica: «La curiosità dei ragazzi – aggiunge – era palpabile. Tant’è che l’incontro ha consentito di spaziare dai falsi miti sui carboidrati, sul metabolismo lento-veloce, sulla necessità di una vita sana per contrastare obesità e diabete». Le classi che hanno partecipato all’incontro saranno impegnate in un progetto e-Twinning che li vedrà protagonisti dell’implementazione di un sito web “Club salute e benessere” creato durante l’anno scolastico 2021-2022 in collaborazione con alunni di due scuole di Rende e Villa San Giovanni che hanno trattato le tematiche in lingua inglese e spagnolo.

LEGGI ANCHE: La favola dell’olio, premiato anche il progetto della scuola primaria di Maierato

Il valore dell’olio, cento studenti vibonesi a lezione sull’oro giallo di Calabria