Domani, dalle ore 11 alle 14, Open day per far visitare i laboratori di Cucina, di Pasticceria e Arte bianca, Sala e bar, di Chimica e Scienze di alimentazione, e degustare i prodotti preparati dagli studenti

Una domenica speciale da vivere nella sede dell’istituto alberghiero “Enrico Gagliardi” di Vibo Valentia e degustare i prodotti prepararti dagli studenti offerti nel buffet. L’istituto sarà aperto domani, 19 dicembre, nel corso dell’Open Day, dalle ore 11 alle 14, e gli ospiti potranno visitare i laboratori, le aule e gli uffici, vivere il clima natalizio insieme a studenti, docenti e personale scolastico e scoprire una scuola che ha tante potenzialità nei settori fondamentali dell’economia del territorio, agricoltura, ristorazione e turismo. Si pensi soltanto all’importanza dei prodotti tipici e delle colture tradizionali. [Continua in basso]

L’unione di passione e impegno: l’offerta formativa

«Nel corso di questi anni – si legge in una nota – l’offerta formativa si è evoluta alzando il livello delle professionalità alla luce dei mutamenti del mercato lavorativo che richiede sempre più innovazioni, competenze e capacità tecnico-pratiche. Ha dato sempre delle risposte all’avanguardia alle continue sfide. Ma alla base ci deve essere sempre una cultura e una conoscenza che sappia coniugare passione, impegno, cura e rispetto. Ed è la missione che anima tutto il personale scolastico, dal dirigente scolastico Pasquale Barbuto, allo staff, ai docenti e ai collaboratori. A contrassegnare questo lavoro, i risultati raggiunti nei vari concorsi a livello nazionale e regionale, come “Basilicata a tavola” l’unico evento riconosciuto dal Miur, con l’inserimento nell’Albo nazionale delle Eccellenze di ben quattro allieve nella piattaforma del Miur Indire, classificate sempre ai primi posti come nessun altro istituto in Italia è riuscito a fare».

La visita del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi

A coronamento di questo importante percorso, il prestigioso onore di ospitare il ministro della Pubblica Istruzione Patrizio Bianchi (domenica 19 settembre) con il suo staff e una nutrita delegazione formata dai dirigenti del Ministero, e dai direttori degli uffici scolastici regionali. La loro presenza in vista dell’inaugurazione dell’anno scolastico da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Nautico di Pizzo Calabro (20 settembre). A contrassegnare l’evento una cena di gala, durante la quale sono stati proposti i prodotti del territorio, sapientemente e abilmente valorizzati dai docenti e dagli alunni dell’istituto. [Continua in basso]

«L’Istituto “Gagliardi” – prosegue il comunicato – è l’unica scuola sul territorio che ha unito i servizi per l’agricoltura con l’arte di preparare il cibo e la cultura dell’alimentazione: che fondamentalmente significano attenzione alla salute del corpo e dello spirito. Lo aveva affermato per primo il padre della medicina, Hippocrate che il miglior farmaco per la salute è il cibo. E tutto parte dalla cura con cui si coltiva, dalla conoscenza scientifica e pratica di come trattare i prodotti e i cibi. Ma significa anche riscoperta della tradizione contadina, frutto di esperienza millenaria, che ha sperimentato nel tempo la dieta mediterranea e il rispetto dell’ambiente. Tra tutte queste attività ed esperienze che gli studenti possono vivere, in particolare in un periodo di emergenza e di disagi di carattere sociale, l’ingrediente fondamentale nel piatto delle offerte formative è la solidarietà, per cercare -viene rimarcato – di rispondere alle persone che vivono condizioni di disagio sociale e mettere in campo la condivisone. Infatti, da quando è iniziato il periodo di emergenza sanitaria, l’istituto è diventato “Scuola di solidarietà”. Lo ha fatto con diversi progetti, aprendo i laboratori e collaborando con le varie associazioni di volontariato, come Casa (aprile-giugno 2020), Charis (Dicembre-Febbraio 2021) e in questi giorni “Cuciniamo… insieme” con l’Aipd (Associazione italiana persone Down)».

La scuola aperta al territorio

Questo – viene sottolineato sempre nella nota dell’istituto – «è lo spirito che è stato costruito in questi anni: aprire la scuola al territorio, al costante confronto con gli enti, con le istituzioni, le associazioni di categoria e di volontariato, per mettere a frutto le risorse e le potenzialità presenti ma spesso inespresse, e spingere i giovani ad innamorarsi della propria terra. L’istituto “Gagliardi” ha cercato e cerca un continuo rinnovamento pur restando fedele alla sua tradizione, per interpretare i bisogni e offrire agli studenti e alle famiglie la possibilità di poter essere protagonisti del proprio futuro nel mondo del lavoro e nella società. Gli indirizzi attivati sono Accoglienza turistica, Enogastronomia, Arte bianca e pasticceria, Sala bar e vendita, Servizi per l’agricoltura e Sviluppo rurale, Corso serale (indirizzo Enogastronomia), Convitto e semiconvitto annesso. Inoltre – chiude il comunicato – ha una sezione staccata per l’indirizzo di Agraria alla casa circondariale di Vibo Valentia».