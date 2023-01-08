Le operazioni di voto si svolgeranno in tre giorni nella Sala della Biblioteca all'interno del nuovo palazzo di Giustizia. Ecco chi ha presentato la propria candidatura

L’Ordine degli avvocati di Vibo Valentia torna al voto per rinnovare il proprio Consiglio. La delibera di convocazione dell’assemblea degli iscritti all’Albo di Vibo Valentia è stata convocata il 6 dicembre scorso. Gli eletti resteranno in carica per il quadriennio 2023/2026.

A entrare nell’organismo saranno in undici, mentre coloro i quali hanno presentato la propria candidatura sono ventitré. Nello specifico si tratta di: Francesco De Luca (presidente uscente), Francesco Massara (segretario uscente), Antonello Fuscà (tesoriere uscente), Michele Pagnotta (consigliere uscente), Caterina Giuliano (consigliere uscente), Caterina Lopreiato (consigliere uscente), Elda De Masi (consigliere uscente), Caterina Marica Inzillo ( vice presidente uscente), Giulia D’Agostino (consigliere uscente), Daniela Renda (consigliere uscente), Daphne Iannelli (consigliere uscente), Domenico Cacciatore (consigliere uscente), Nicola Galloro (consigliere uscente). A questi si aggiungono: Alessandro Modafferi, Maddalena Piazza, Gaetano Mazzarella, Raffaele Carullo, Antonio Paolì, Rosario Lopreiato, Nicola Papa, Giovanna Fronte, Nicola Lo Torto e Maria Teresa Colistra. [Continua in basso]

Le operazioni di voto si svolgeranno in tre giorni, dal 19 al 21 gennaio, dalle ore 9 alle 13 e si terranno nella Sala della Biblioteca del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Vibo Valentia, situata all’interno del nuovo Palazzo di Giustizia di via Lacquari. Il numero massimo di preferenze esprimibili da ciascun elettore è pari a sette; il numero massimo di preferenze per singolo genere è pari a quattro e, infine, il numero minimo di preferenze di genere da esprimere, nel caso siano state espresse tutte le preferenze esprimibili, è pari tre. Hanno diritto di voto gli avvocati che risultino iscritti all’Albo ordinario forense vibonese – ricompresi anche negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici, dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno – il giorno antecedente l’inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto coloro che, per qualsiasi ragione, siano sospesi dall’esercizio della professione, mentre sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto e che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell’avvertimento. Al termine delle operazioni di voto, avranno inizio quelle dello spoglio che porterà all’elezione dei rinnovati organi. Successivamente, per l’elezione del presidente si renderà necessaria un’altra tornata, ristretta in questo caso esclusivamente ai nuovi componenti del Consiglio dell’Ordine forense della provincia di Vibo Valentia.

LEGGI ANCHE: Scuola forense, al via il corso di preparazione all’esame di avvocato

Anche Vibo pronta a celebrare la Giornata europea della giustizia civile

Sei nuovi giudici al Tribunale di Vibo Valentia: boccata d’ossigeno, ma fino a quando? – Video