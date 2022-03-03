Tutti gli articoli di Società
PHOTO
L’Associazione italiana per la lotta al neuroblastoma, grazie alla generosità di tanti donatori, continua ad investire nella ricerca di percorsi curativi sperimentali che possano alleviare le sofferenze dei tanti giovani affetti da tale patologia. Anche quest’anno, con l’approssimarsi delle festività pasquali, la Polizia di Stato ha sostenuto l’iniziativa “Cerco un uovo amico” per raccogliere fondi, interamente devoluti all’Associazione, attraverso una campagna di acquisti di uova pasquali.
Si può sostenere la campagna di solidarietà prenotando, entro il 10 marzo 2022, le uova di Pasqua sul sito www.neuroblastoma.org – sezione Pasqua, compilando l’apposito modulo ed effettuando relativo versamento.