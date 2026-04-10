Previsto un momento commemorativo con l’intitolazione della sede e una lectio magistralis. All’iniziativa prenderanno parte il presidente nazionale Antonello De Oto e le autorità del territorio

Un appuntamento di alto profilo istituzionale e civile è in programma sabato 11 aprile 2026 alle ore 10.30, presso la Sala Consiliare del Palazzo della Provincia di Vibo Valentia, dove l’Unione Insigniti al Merito della Repubblica Italiana (Uir) – sezione di Vibo Valentia – celebrerà la memoria del proprio fondatore e primo presidente, Gaetano Paduano.

L’iniziativa, dal titolo «Custodire la memoria ed essere al servizio della società: un impegno e una responsabilità», assume un significato particolarmente rilevante per la presenza del presidente nazionale dell’UIR, Antonello De Oto, insieme a tutto il direttivo nazionale, a testimonianza del valore dell’evento nel panorama associativo e istituzionale.

Hanno garantito la loro partecipazione e il patrocinio alla manifestazione le massime autorità del territorio: il sindaco Enzo Romeo, il presidente del Consiglio comunale Antonio Iannello e il presidente della Provincia Corrado L’Andolina, confermando il forte legame tra istituzioni e comunità.

La giornata si articolerà in tre momenti significativi.

Il primo sarà il momento commemorativo ufficiale. Nella sede dell’aula del Consiglio provinciale – luogo simbolo di numerose iniziative promosse dal presidente Paduano – si terrà un incontro istituzionale con interventi dei rappresentanti delle istituzioni e dell’UIR. Sarà un’occasione per ricordare l’impegno umano e civile di Gaetano Paduano e per riflettere sul valore autentico della memoria e dei principi repubblicani, in una dimensione sobria e lontana da ogni retorica.

Il secondo passaggio sarà dedicato all’intitolazione e alla consegna del Premio Gaetano Paduano. Seguiranno infatti la cerimonia di intitolazione della sede della sezione UIR di Vibo Valentia a Gaetano Paduano e l’istituzione del «Premio Gaetano Paduano»: un gesto concreto e duraturo che lega il suo nome al futuro dell’associazione, trasformando il ricordo in eredità viva. Il premio sarà consegnato a un’importante istituzione del territorio vibonese individuata dai soci UIR di Vibo Valentia.

Il terzo momento sarà l’iniziativa culturale sui valori della Repubblica. La giornata si concluderà con una Lectio Magistralis del presidente nazionale dell’UIR sul tema dell’etica dell’insignito attraverso l’esempio, in piena coerenza con la mission dell’Unione e con i valori che hanno guidato l’azione di Gaetano Paduano.

L’evento rappresenta non solo un momento di commemorazione, ma anche un’importante occasione di riflessione collettiva sul ruolo delle istituzioni, sull’identità associativa e sul dovere di custodire e trasmettere i valori fondanti della Repubblica alle nuove generazioni.