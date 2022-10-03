L’evento, giunto quest’anno alla sua quarantaduesima edizione, stabilisce i migliori prodotti del Bel paese nel 2022

Premiate otto aziende del Vibonese nell’ambito del Concorso Tre Gocce d’Oro – Grandi Mieli d’Italia organizzato dal 1981 dall’Osservatorio Nazionale Miele. «Un dato straordinario – sottolinea il presidente del Gal Terre Vibonesi, Vitaliano Papillo – che non possiamo non sottolineare. Si conferma così, sempre di più, la qualità del nostro miele. Facendo esultare tutti noi che abbiamo voluto, lottato e creduto in una filiera del miele vibonese. Tanto ci abbiamo creduto da presentare con orgoglio al Salone del Gusto il mostacciuolo, fatto proprio con il miele vibonese. Ovviamente – spiega ancora il presidente – continueremo su questa strada ed io personalmente andrò, come Gal, a visitare queste aziende vincitrici. Per complimentarmi con loro e per capire di quale necessità di supporto abbiano bisogno nella loro ulteriore attività. Siamo al loro fianco e al fianco di tutte le eccellenze di questo territorio”. Queste le aziende vibonesi premiate: Azienda agricola Costa Fortunato; Azienda agricola Baldo Francesco; Fusca Antonio; Martelli Domenico; Monte Miele di Ilenia Ceravolo; Nicola Colloca; Ruffa Gregorio; Scidà Gregorio. [Continua in basso]

Il concorso

A partire dal 1981, ogni anno, l’Osservatorio Nazionale Miele organizza il Concorso Tre Gocce d’Oro – Grandi Mieli d’Italia, allo scopo di selezionare i migliori mieli di produzione nazionale. Tra gli obiettivi del concorso c’è: fornire assistenza tecnica e formazione sul miglioramento della qualità agli apicoltori e alle loro organizzazioni, promuovere il miele di qualità e le sue diversità in una logica di valorizzazione identitaria, promuovere le aziende impegnate a produrre in qualità e l’incontro con il consumatore, promuovere la cultura dei mieli, favorire il monitoraggio della qualità dei mieli di produzione nazionale anche grazie a collaborazioni ad hoc con Università, Enti e Istituti di ricerca (che ogni anno analizzano la banca mieli dell’Osservatorio allo scopo di migliorare la conoscenza del prodotto e analizzare eventuali criticità o problemi specifici). Negli ultimi anni il concorso ha superato quota 450 apicoltori e 1.100 mieli partecipanti per edizione. Nel 2022 hanno preso parte al concorso 540 apicoltori che producono 1.466 mieli. Solo 17 prodotti, però, si sono meritati le 3 Gocce d’Oro, guadagnandosi così l’etichetta di “migliori in Italia”. Sono complessivamente 506 i mieli descritti all’interno della guida 2022: 201 prodotti hanno ottenuto 2 Gocce d’Oro, mentre sono 288 i mieli premiati con 1 Goccia d’Oro.