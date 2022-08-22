L’iniziativa è stata attuata da un’azienda locale, in sinergia con il Comune. Riprodotta la scultura in bronzo del nobile normanno posta nella villa comunale

Conte Ruggero d’Altavilla, il nobile normanno che a metà dell’anno mille elevò Mileto a capitale della propria contea, visionato sotto la lente d’ingrandimento, scansionato e studiato in ogni suo aspetto con tecnologie ad infrarossi e l’utilizzo di software per la computer grafica per la post-elaborazione del modello 3D generato. Il tutto, con l’obiettivo dichiarato di usare il modello realizzato per la prototipazione (stampa 3D) in resina di statuette, in scala di 25 cm, che potranno eventualmente sostituire le classiche targhette commemorative utilizzate occasionalmente dal Comune. E, ancora, con l’intento palese di dare la possibilità a istituzioni territoriali, e non solo, di conservare il modello in archivi digitali per la preservazione storica o per rendere fruibile la visione della statua online, tramite visualizzazione 3D in tempo reale. [Continua in basso]

La bella iniziativa è stata messa in cantiere dalla locale realtà imprenditoriale Lux Dei, attiva nel campo dell’oggettistica religiosa e delle repliche di statue sacre con tecnologia avanzata. Il progetto portato avanti in sinergia con l’amministrazione cittadina guidata dal sindaco Salvatore Fortunato Giordano ha permesso, nello specifico, di immortalare Conte Ruggero d’Altavilla nella foggia settecentesca in cui viene presentato nella scultura in bronzo posizionata da circa due secoli al centro della villa comunale di Mileto. Una di queste statuine, nelle scorse ore è stata donata in anteprima al vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, monsignor Attilio Nostro.