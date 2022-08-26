La postazione risulta in questi giorni attanagliata da polvere e spazzatura lasciata per terra. Da qui il malcontento palesato da alcuni clienti

«Va bene lo sportello Atm, dopo che il nostro territorio è stato letteralmente “spogliato” della storica filiale del Banco di Napoli, ma a questo punto pretendiamo che venga almeno tenuto in condizioni decenti». Queste le parole espresse da alcuni utenti del punto di prelievo dell’Istituto bancario, attivo a Mileto. Nella cittadina normanna, una sede del Banco di Napoli è rimasta aperta fino allo scorso 18 giugno, dopo oltre mezzo secolo di onorata carriera. Poi la chiusura, dovuta alla riorganizzazione che il Gruppo Intesa SanPaolo ha inteso effettuare a livello nazionale. A Mileto rimane, come detto, un semplice sportello Atm in piazza Italia, lasciato però in condizioni alquanto discutibili. Chi si ritrova ad utilizzare la postazione, infatti, in questi giorni deve fare i conti con lo sporco e la spazzatura per terra e con la polvere copiosa che attanaglia anche la macchina erogatrice del denaro. Per poggiarci le mani sopra ci vuole a dir poco coraggio. Da qui il malcontento di alcuni clienti, rivoltesi a questo punto alla nostra testata. La situazione, al di là di tutto, non è certo ottimale, ancora di più in epoca di pandemia e di conseguente alto rischio di contrarre il coronavirus. I cittadini, dal canto loro, chiedono solo di poter utilizzare la postazione in condizioni igienico-sanitarie adeguate e consone al vivere civile. Di certo, non una grande pretesa, anche perché per poterli accontentare (almeno a prima vista) non sembra serva uno sforzo esorbitante.