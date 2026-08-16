Conto alla rovescia per la rassegna incentrata a Mileto sull'appartenenza femminile. L'iniziativa in programma domani 17 agosto in piazza Italia viene organizzata dal Gruppo Maranathà e dall'Ufficio della Consigliera di parità della Provincia di Vibo Valentia con il patrocinio dell'Amministrazione comunale di Mileto. Nell'occasione, sul palco permanente situato nello spazio pubblico cittadino, a partire dalle 21.30, “Armonie Partenopee” proporrà lo spettacolo musicale “D'amore, di donne”. Nel corso della serata previsto anche il significativo momento “Le donne della significanza”, intermezzo incentrato sul riconoscimento da assegnare “alle donne del passato e del presente” che si sono distinte o si stanno distinguendo nei vari campi della società sul territorio provinciale e regionale.

«Sarà una serata sotto l'egida femminile - spiega al riguardo Antonella Rotella, direttore del Centro di prima accoglienza e di recupero Maranathà, presieduto da don Domenico Dicarlo, e consigliere di parità della Provincia di Vibo - che oltre a uno sfondo di grande valenza sociale proporrà buona musica. L'obiettivo principale è dare rilevanza alle donne che hanno dato o stanno dando il loro contributo per la crescita delle varie comunità in cui si vive e si opera, in modo da proporre esempi positivi a vecchie e giovani generazioni. E lo faremo raccontando le loro storie e l'impegno profuso nei vari settori della società. Tra questi - conclude la Rotella - i campi della sanità, della giustizia, dell'impresa, della cultura, della scuola, del terzo settore, della famiglia».